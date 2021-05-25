Duygu Özaslan’dan Kötü Haber! “Tarifsiz Bir Acı Yaşıyorum”

Sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimleri arasında bulunan Youtuber Duygu Özaslan, hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile acı haberi takipçileri ile paylaştı. Babasının kalp krizi geçirip hayatına veda ettiğini söyleyen Özaslan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile üzüntüsünü dile getirdi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası ile ilgili “Tarifsiz bir acı, hala inanamıyorum” şeklinde ifadeler kullanan ünlü youtuber, yapmış olduğu bu açıklamaları ile takipçilerin, üzüntüye boğdu. Ünlü Youtuber Duygu Özaslan'ın sosyal medya hesabından babası hakkında yapmış olduğu paylaşım ve konu hakkında merak edilen detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Youtuber Duygu Özaslan, bir süredir basketbolcu erkek arkadaşı Can Maxim Mutaf ile beraber Bodrum'da tatil yapmakta ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile adından söz ettirmekte idi. Son olarak hesabından yapılan paylaşım ise Duygu Özaslan'ın takipçilerini üzüntüye boğdu. 30 yaşındaki Youtuber Instagram hesabından kötü haberi yayınladı ve takipçilerine bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren Duygu Özaslan, dün gece saatlerinde babasını ani bir kalp krizi sonucunda kaybettiğini yazdı. Başsağlığı mesajları için çok teşekkür ettiğini ifade eden Youtuber Özaslan, tarifsiz bir acı, dedi ve hala inanamadıklarını dile getirdi. Ünlü Youtuber Duygu Özaslan’ın, 2 sene önce programında babasını konuk ettiği bilmiyordu.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde de birlikteliği hakkında konuşan Özaslan, Can Maxim Mutaf ile görücü usulü tanıştıklarını ve ortak bir arkadaşları olduğunu söylemişti. Arkadaşının kendisine “Biri var ve senden çok hoşlanıyor” dediğini anlatan Özaslan, beklentisinin sıfır olduğu için ilgilenmediğini ve tanışacağı kişi hakkında ya çirkin ya da salak olduğunu düşündüğünü söyledi. Ardından bir akşam ise sevgilisinin kendisine mesaj attığını, buluşma ayarladıklarını ve hemen sevgili olduklarını söyledi.