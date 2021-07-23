Nilüfer'in Kızı Ayşe Nazlı’dan Kötü Haber!

Türk pop müziğinin kraliçesi Nilüfer, 21 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile kutladı ve şarkıcının kızı hakkında önemli bir bilgi öğrenildi. Ünlü isim 21 yaşına giren kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününü sosyal medya paylaşmış olduğu fotoğraf ile kutlarken kızı hakkında önemli bir bilgi de verdi.

Başarılı sanatçı Nilüfer'in 1999 yılında evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır. Peki Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı’ya ne oldu? İşte sanatçının 21 yaşına basan kızı hakkında merak edilen detaylar ve Nilüfer'in yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile ilgili bilgiler…

Başarılı Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 21 yaşına bastı ve anne kız doğum günü pastası keserek keyifli anlar geçirdi. Sanatçı kızının doğum gününde koronavirüse yakalandığı haberini sevenleri ile paylaşırken kızının çok mutlu olmasını istediğini de belirtti.

Instagram hesabından 1999 yılında evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın 21. yaş doğum gününü kutlayan ünlü isim Nilüfer, kızının koronavirüse yakalandığı bilgisini verdi. Bugün doğum günü olduğunu ifade eden ünlü isim Ayşe Nazlı'nın tam 21 olduğunu yazdı. Şarkıcı paylaşmış olduğu gönderisinin altına “çok mutlu ol bir tanem kızım” şeklinde bir açıklama yazısı da yazdı. Kendisini merak edenlere de önemli bir paylaşımda bulunan sanatçı, iyi olduğunu ve çok yakında yaşadığı süreç ile ilgili bir video koyacağını belirtti.

Yaşadıkları ile ilgili çok yakında bir video koyacağını ifade eden ünlü şarkıcı Nilüfer, maske ile şarkı söylemenin bu kadar olduğunu belirtti. Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında bulunan Nilüfer sosyal medya hesabından 21 yaşına basan kızı Ayşe Nazlı ile ilgili yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.