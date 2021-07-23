Hande Doğandemir Tatile Çıktı ve Dalgalarla Dans Etti

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir geçtiğimiz aylarda koronaviruse yakalandığı haberini sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile duymuştu. Bir süredir tedavi altında olan ve koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu, tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından tatilde çekildiği fotoğrafları yayınlayan ünlü isim sıcak havanın tadını çıkardı.

Siyah renk bikinisi ile objektif karşısına geçen ve adeta dalgalarla dans ettiği pozlarını sevenleri ile paylaşan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, dikkatleri üzerine çekti. “Her Şey Aşktan”, “Can Kırıkları” ve “Güneşi Beklerken” gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir denizde çocuklar gibi eğlendi.

Sıcak havadan bunaldığı anda kendisini serin sulara bırakan ünlü oyuncu sezonu açtı ve deniz ile güneşin tadını çıkardı. Dalgaların arasında dans ederek tatilin keyfini çıkaran Doğandemir kameralara da poz verdi. 2,5 milyondan fazla takipçisini bulunduğu sosyal medya hesabından çekilmiş olduğu fotoğrafları takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

35 yaşındaki ünlü isim denizde dalgalarla dans ederken çekildiği fotoğraflarını “Oh no” notunu yazarak paylaştı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Rol aldığı dizinin final kararı alıp ekranlara veda etmesi ardından detoks kampına giren ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in Covid pozitif olduğu öğrenilmişti ve daha sonra ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile hastalığı atlattığını duyurmuştu.

Karantina sürecini atlatan ünlü isim Hande Doğandemir sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın üzerine “güle güle covid” şeklinde bir yazı yazmayı da ihmal etmemişti. Yapmış olduğu paylaşım ardından oyuncunun takipçileri “Geçmiş olsun” mesajlarını iletirken Hande Doğandemir de gelen mesajlar karşısında teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmemişti ve koronavirüsü atlattığı haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Daha önce pek çok kez gündemde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir hakkında bilinmeyenleri de anlatmış ve hiç estetiği olmadığını duyurmuştu.