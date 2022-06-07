Nilsu Yılmaz Kardeşlerim Dizisindeki Partneri ile Yola Devam Ediyor

Genç oyuncu Nilsu Yılmaz son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor ve rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. 2013 senesinden bu yana setlerde yer alarak oyunculuk performans sergileyen ünlü oyuncu Nilsu Yılmaz, Payitaht Abdülhamid dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile ilgili üzerinde toplamıştı. Bir süre boyunca çeşitli projelerde yer alarak deneyim kazanan ünlü isim ilgileri üzerine toplamaya devam ediyor.

Kırmızı Oda isim televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Melek karakteri ile kariyer hayatının en iyi çıkışını yakalayan Nilsu Yılmaz 6 bölümlük konuk oyunculara rağmen büyük bir başarı sergilemişti. Daha sonra ise Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna katılan genç oyuncu Cemile karakteri ile dizide yer alarak adından söz ettirmişti. Ünlü isim 25 bölüm boyunca Kardeşlerim dizisinde iyi bir performans sergilenmiş fakat geçtiğimiz ay hikayeye veda ederek Cemile karakteri ile de ayrılmıştı.

Nilsu Yılmaz Cemile karakterinin rolünün bitmesi sebebiyle Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesindeki mesaisini de tamamlamış oldu. Fakat Nilsu Yılmaz ile Kardeşlerim dizisinde rol alan Berk Ali Çatal arasındaki bağın kopmadığı öğrenildi ve iki oyuncunun bir konserde buluştuğu yönünde ifadeler kullanıldı. Genç oyuncu Berk Ali Çatal söz konusu projede Tolga isimli karaktere hayat veriyor ve Nilsu Yılmaz ile dikkat çekici bir ekran uyumu sergiliyordu. Projede Tolga ile Cemile'nin hikayesi yarım kalmıştı fakat ortaya hoş bir dizi çiftinin çıktığı da biliniyordu. İki genç oyuncu konserde bir araya geldi ve aralarındaki bağın sona ermediği yönünde ifadeler kullanıldı.

Aşk iddialarına da yanıt veren iki genç isim, öyle şeylerin konuşulduğu fakat bunun doğru olmadığını ifade etti. Nilsu Yılmaz ile Berk Ali Çatal yakın arkadaş olduklarını söylerken birlikte partnerlik yaptıklarını da ifade etti ve aşkın olmadığını açıkladı.