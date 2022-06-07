Hamilelikte Saç Dökülmesi Nasıl Engellenir, Neden Olur?

Günümüzde gebelik döneminde çok farklı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle fiziksel değişiklikler kadınların hamilelik sürecinde yoğun bir şekilde yaşanır ve saç dökülmesi de sıklıkla görülen bir durumdur. Hamilelik döneminde hormonlar değişikliklerin görülebildiği bilinmektedir ve bu sebeple bazı kadınlar saç dökülmeleri yaşayabilmektedir. Fakat bu durumun önüne geçmek için bazı detaylara dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Hamilelik döneminde yaşanan saç dökülmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır ve bu durum çok sayıda hamileyi telaşlandırır. Genel olarak hamileler saç dökülmesi yaşadıkları zaman korkmaya başlar ve bu durumun sebebini merak eder. Burada önemli olan hamilelik döneminde yaşanan saç dökülmesinin sebebini bulmaktır. Saç dökülmesinin ana nedenlerinden biri hamilelik hormonlarının kadın vücudunda yarattığı olumsuz etkilerdir. Doğum sonrasında da belli bir miktarda saç dökülmesi görülebilmektedir ve kadınlar bu durumu engellemek istemektedir. Vücutta pek çok besin eksikliği hamilelik döneminde saç dökülmesine sebep olabilirken bu durumun çok farklı sebepleri de olabilir. Hamilelik sürecinin 10. haftası ve 14. haftasında bu saç dökülmesi net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Diğer taraftan doğumdan 6 hafta sonrasına kadar da hamilelik döneminde saç dökülmesi oluşabilir.

Bununla birlikte hormonal değişiklikler de hamilelerde saç dökülmesine sebep olabilir ve bir doktora başvurulması gerekebilir. Hamilelik döneminde bebek doğmadan önce kimyasal içeriklerden uzak durulması gerekir ve bitkisel yağların kullanımı ile bu durum önlenebilir. Genellikle kimyasal şampuanlardan çok daha güvenilir olan bitkisel yağlar içerisinde zeytinyağı, ceviz yağı, susam yağı ve badem yağı bulundurması sebebi ile kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra gebelik süreçlerinde anne adayları saç dökülmelerini önlemek adına mineral ve vitamin alımlarına da dikkat etmeli ve doktorlarına başvurmalıdır. Bu dönemde ruhsal ve fiziksel değişimler yaşanabildiği gibi saç dökülmesi de sıklıkla görülmektedir.