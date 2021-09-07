Nesrin Cavadzade Üç Kuruş Dizisi ile Anlaştı!

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma isimli televizyon dizisinde rol alıyor ve sergilediği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerinde topluyordu. Projenin 4. sezonunun son bölümlerinde ise bir tartışma yaşayan ünlü isim diziye veda etmek durumunda kalmış ve bu haberi sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Sevilen oyuncu, Şahika karakteri ile ekranlarda yer alırken her yeni bölümde de heyecan içerisinde izleniyordu. Projenin son bölümlerinde Med Yapım tarafından hikayeden çıkarılan ünlü oyuncu, bir süre boyunca tatil yapıp dinlendi. Yeni sezon döneminde de pek çok diziden teklif alan ünlü isim, son olarak bir dizi ile anlaşma sağladı.

İlk olarak Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin başrolü için önerilen ünlü isim farklı bir diziden de teklif aldı. Çukur ve İçerde projeleri sonrasında Ay Yapım tarafından oldukça özenli bir şekilde hazırlanan Üç Kuruş isimli diziden teklif alan Nesrin Cavadzade, yeni tercihi ile de magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Eski dizisi olan Yasak Elma'ya rakip olacak olan Üç Kuruş isimli dizi ile anlaşan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, bir aksiyon projesi ile ekranlara geri dönüyor. Oyunculuk kariyeri açısından önem taşıyan bir dizi ile seyirci karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade, Pazartesi akşamlarında Show TV ekranlarında yer alacak. Yasak Elma da Pazartesi akşamlarında hayranları ile buluşuyor ve yeni bölümlerini yayınlıyordu. Yaşadığı tartışma sebebiyle diziye veda etme durumunda kalan ünlü isim Cavadzade, eski dizisine rakip olarak gelecek ve Üç Kuruş ile adından söz ettirecek.

Üç kuruş isimli yeni diziyi tercih eden Nesrin Cavadzade’nin Kaderimin Oyunu dizisi ile anlaşma yapması bekleniyor ve konu hakkında tahminler yazılıyordu. Oyuncunun son tercihi ise dikkat çekti ve dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Ünlü oyuncunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Aytaç Uşun, Civan Canova ve Aslıhan Malbora gibi farklı oyuncular da kadroda bulunuyor.