Son Dakika Çılgın Kampanya Başladı, 0.49, 0.59, 0.79 ve 0.99 Faizle Krediler Verilecek

Bankalardan yeni kampanya başladı. 0.49 0.59 0.79 ve 0.99 faizli krediler verilecek. Size de düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız bankaların kredi politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Düşük faiz oranları ile kredi almak istiyorsanız banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi hemen kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi notunuzun uygun olması gerekiyor. Verilecek olan düşük faizli krediler de 0.49 ve 0.59 faiz oranlı krediler borç kapatma Kredisi olarak 0.79 faiz oranlı kredi konut kredisi olarak 0.99 faiz oranlı Kredi ise ihtiyaç Kredisi olarak müşterilere sunulmaktadır.

0.49 ve 0.59 faiz oranlı krediler

Düşük faiz oranlı kredi almak isteyen kişiler 0.49 ve 0.59 faiz oranları ile borç kapatma kredisi kullanabilecekler. 100.000 TL'ye kadar verilecek bu kredi kamu bankaları ve bazı belirlenmiş özel bankalar üzerinden yapılacak düşük faiz oranları ile verilecek olan bu krediler de banka şartlarına uygun olan kişilerin ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapatılacaktır. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapattıktan hemen sonra sizlere hızlı bir şekilde sonuç gelecek ve sonuç sonrasında krediniz kullandırılacaktır. 100.000 TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredilerinde banka sadece banka borçları için kredi verecektir.

100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu için resmi gazetede yayınlandıktan sonra bankalar Kendi resmi internet siteleri üzerinden başvuru ekranı açacak ve buradan kredileri nasıl kullanacaksınız.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası

0.99 faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Almış olduğunuz ihtiyaç kredisini kullanabilmeniz için banka kredi notunun yüksek olması ve sigortalı çalışıyorsanız yüksek bir sigorta primi yatmış olması gerekiyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli ödemeler yaptıysa Kredi kullanabileceklerdir. Bankaların resmi İnternet sitelerinden ve bankaların şubelerinden başvuru yapabileceksiniz. Şu an için bu kredi kampanyasını yapan bankaların resmini listesi bulunmuyor.

0.79 Faizli Konut kredisi kampanyası

Konut kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler düşük faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi onayı olabilecekler. 0.79 faiz oranları ile 120 ay vadeye kadar konut kredisi almak isteyen kişiler 500 bin TL'ye kadar sıfır ev alımları için bu krediyi kullanabilecekler. Düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler diğer bankaların yaptığı gibi bu kampanyalardan da yararlanmak için kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi kullanabileceksiniz...