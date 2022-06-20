Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Neden Ayrıldı, İkili Arasında Gerçekte Neler Oldu?

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde aynı dönemde performans sergileyen Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, projeden ayrılmaları sonrasında birlikte olduklarını açıklamıştı. Sosyal medya hesaplarında çeşitli paylaşımlara imza atan iki ünlü oyuncu büyük bir aşk yaşamış ve evlenecekleri konuşulmuştu. Sevilen oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisi sonrasında Üç Kuruş dizisinde rol almaya başlamış ve performans sergilemişti. Diğer taraftan Gökhan Alkan ise Kalp Yarası dizisinde performans sergiliyor ve seyirci kitlesiyle buluşuyordu.

Kalp Yarası dizisi sebebiyle uzun süre boyunca Antakya'da kalan başarılı oyuncu, sevgilisi Nesrin Cavadzade'den de ayrı kalmıştı. Her ne kadar iki ünlü isim farklı şehirlerde kalsa da sevgililerin zaman zaman görüştükleri de yapılan sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkıyordu.

Bir süre önce ünlü çiftin ayrıldıkları yönünde haberler yazılmıştı fakat Gökhan Alkan'ın doğum günü sebebiyle ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin düzenlediği küçük parti ile ikilinin hala beraber olduğu öğrenilmişti. Herkes iki ünlü oyuncunun evleneceğini konuşurken büyük aşkın bitmesi ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Yaklaşık olarak iki senedir birlikte olan ünlü çiftten Gökhan Alkan kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Nesrin Cavadzade ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını silmiş ve bu da ayrılık iddialarını kesinleştirmişti. Fotoğrafları silmek ile birlikte sevgilisi Nesrin Cavadzade’yi sosyal medyada takip etmeyi de bırakan ünlü oyuncu, bu hamle ile dikkatleri üzerine çekmişti. Gökhan Alkan'ın hamlesinin aksine başarıl oyuncu Neslihan Cavadzade ise romantik pozlarından bazılarını hala hesabında tutuyor ve ünlü oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

Magazin dünyası ise çiftin ilişkilerinin fotoğraf silme olayından daha önce bittiğini konuşuyor ve Gökhan Alkan'ın sevgilisiyle birlikte oturduğu evden daha önce ayrıldığını iddia ediliyor.