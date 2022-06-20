İyilik Dizisi 2. Sezon Gelişmeleri Nelerdir, Yeni Sezonda Neler Olacak?

Cuma akşamlarında Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluşmakta olan İyilik isimli proje aldatma ve entrika dolu senaryosu ile yayın hayatına devam ediyordu. İlk bölümlerinden itibaren bir grup seyirciyi yakalayarak kemik izleyici kitlesini oluşturan proje oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. İsmail Demirci, Hatice Şendil, Perihan Savaş ve Serra Kutlubey'in başrolünde bulunduğu dizi Cuma akşamlarında rakipleri ile mücadele ediyor. Çok güçlü rakipler ile yarışmakta olan İyilik dizisi yoğun dizi trafiğinde kendine yer buldu ve izleyici kitlesinin beğenisini topladı. Diğer taraftan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve beğeni toplayan hikayesine rağmen izlenme oranlarında ise beklenilen sonucu elde edemeyerek hayal kırıklığına uğrattı.

İzleyici karşısına çıkan 8. yeni bölümünü cuma akşamında yayınlayan İyilik dizisi sezon finali yaparak yayın hayatına kısa bir süreliğine ara verdi. Projenin 2. sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı bir süredir araştırılıyordu. Dizinin 2. sezonunda yaşanacak olan gelişmeler henüz net değilken ünlü oyuncu Hatice Şendil ise konu hakkında merakları gidermişti. Başarılı oyuncu bir süre önce, çalıştığını ve setin yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatırken İyilik dizisinin sezon finali yapacağını da söylemişti. Daha önce yapmış olduğu açıklamada projenin sezon finali yapmasına az bir süre kaldığını açıklayan ünlü oyuncu Hatice Şendil, dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyuncunun yapmış olduğu bu açıklama sonrasında kanaldan ya da yapımcı firmadan ise henüz bir yanıt gelmemiş ve söz konusu dizinin devam edip etmeyeceği hakkında bir açıklama henüz gerçekleşmemişti.

Birkaç gün önce yayınlanan fragmanda ise dizinin sezon finali yaptığı ortaya çıktı ve seyirci kitlesi derin bir “oh” çekerek rahatladı. Kanal, bu durumda diziye bir şans daha vermek istedi ve İyilik dizisinin 2. sezonda da yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.