Nesrin Cavadzade Eski Sevgilisi Gökhan Alkan'ı Instagram'dan Sildi!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ilişkilerine başladıkları ilk zamandan bu yana her zaman magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Ünlü çift her yaptıkları ile olay olurken ayrılık haberi ise ünlü oyuncunun sevenlerini derinden sarsti. Artık iki ünlü ismin ilişkileri ve mutluluk fotoğrafları mazide kaldı fakat hayranları ise çiftin hamlelerini takip ediyor. Ünlü çift, Yasak Elma dizisi setinde tanışmış ve çiftin arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşmüştü. İki ünlü isim geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koymuş ve ünlü oyuncu Gökhan Alkan, sevgilisi Nesrin Cavadzade’yi silmişti.

İlişkilerine başlamaları ardından kısa süre içerisinde nikah masasına oturacakları konuşulan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, yaklaşık olarak 2 yıllık bir birliktelik yaşamıştı. Ünlü çiftin ayrılığı sonrasında Gökhan Alkan sevgilisi Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi ve güzel oyuncuyu takip etmeyi bırakarak adından söz ettirdi. Diğer taraftan Nesrin Cavadzade ise Gökhan Alkan'ın bu hamlesine karşılık vermemiş ve fotoğrafları silmemişti. Bunun yanı sıra eski sevgilisini Instagram hesabı üzerinden takip etmeye devam eden Nesrin Cavadzade son hamlesi ile adından söz ettirdi.

Gökhan Alkan'ın aksine eski aşkını takip etmeyi sürdüren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabında ilişkisi hakkında romantik pozlara yer vermeye devam ediyor ve bu şekilde sevenlerinin kafasını karıştırıyordu. Ayrılığın öğrenilmesi sonrasında Gökhan Alkan'ın Nesrin Cavadzade ile birlikte kaldıkları evden ayrıldığı ve ikilinin ilişkisinin sessiz sedasız bittiği şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

Süreç boyunca sessiz kalmayı tercih eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti söz konusu ayrılık hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirmemişti. İkilinin ilişkisi hakkında son umut ise ünlü oyuncunun Gökhan Alkan'ı takip etmeyi bırakmasıyla kayboldu.

Ünlü çift Gökhan Alkan'ın doğum gününde çekildikleri fotoğrafları ile gündem olmuş ve Nesrin Cavadzade, gelinliğe benzer beyaz renkli bir elbise giymişti.