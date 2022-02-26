Neslihan Atagül'ün Yeni Projesinde Partneri Kim Olacak?

Yeni dizi anlaşması yaptığı ortaya çıkan Neslihan Atagül hayranlarını oldukça mutlu etti ve yeni proje hakkında araştırmalar yapıldı. Sosyal medya hesaplarında Neslihan Atagül'ün hayranları binlerce paylaşımda bulundu ve oyuncunun yeni projesinin ismi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, 2020-2023 sezonunun en iddialı dizilerinden birinde rol alacak ve sergilediği performans ile hayranlarından beğeni toplayacak.

Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda isimli dizide rol alacak olan oyuncu Neslihan Atagül, yapmış olduğu açıklama ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncunun Gecenin Ucunda isimli yeni dizide Macide karakterine hayat vereceği öğrenildi ve dizinin konusu da merak konusu oldu. Hikayede çocuğu için hayatındaki her türlü zevkten vazgeçen bir anne karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu izleyici kitlesi ile buluşacak.

Çok sayıda seyirci, çocuğuna iyi bir gelecek sağlamak için hayatını değiştirmek için yola çıkan Macide karakterinde kendisini bulacak ve dizi ilgi çekecek. Macide karakteri dizide yeni bir hayat yaratıp dünyada mutlu bir şekilde ve insanca bir şekilde yaşamayı isteyecek. Macide pek çok kişi gibi bu hayalin peşinden gidecek ve Gecenin Ucunda dizisi ekranlarda yer alacak. Büyük bir aşk romanı olan Gecenin Ucunda isimli projede kendisini aşka kapatan bir annenin hikayesi yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonda ekranlarda yer alan Sefirin Kızı dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, Engin Akyürek ile başrolü paylaşmış ve büyük başarı elde etmişti. Sefirin Kızı dizisi sonrasında ise Gecenin Ucunda projesinde ünlü oyuncuya Aras Bulut İynemli'nin eşlik edeceği öne sürüldü ve bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edildi. Sosyal medya hesaplarında pek çok kişi Neslihan Atagül ile Aras Bulut İynemli'nin partner olmasını istediklerini belirtti ve konu hakkında geniş bir etkileşim sağlandı.