Engin Akyürek Sefirin Kızı ile Dünya Gündeminde Yer Aldı

Aralık 2019 tarihinde ekranlarda yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Mayıs ayında 2021 senesinde ise ekran hayatını sonlandırarak final bölümünü yayınlayan proje yayınlandığı dönemde çok ses getirmişti. Neslihan Atagül ve Engin Akyürek gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer aldığı proje Atagül'ün sağlık problemleri geçirmesi sebebi ile de uzun bir süre boyunca adından söz ettirmişti. Neslihan Atagül yaşadığı problem sebebiyle diziye 36. bölümde veda ederken oyuncunun yerine Tuba Büyüküstün gdahil olmuştu.

Türkiye'de gerçekleşen yayın ardından pek çok farklı ülkede de gösterilmeye başlanan Sefirin Kızı dizisi 52. bölümüyle final yapmıştı. Proje hala sosyal medya gündeminde yer almaya devam ederken ünlü oyuncu Engin Akyürek ise söz konusu dizi sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etti ve büyük başarılar kazandı. Sefirin Kızı dizisinin yanı sıra Kara Para Aşk isimli projesi ile de sosyal medyada da adından söz ettiren ünlü oyuncu rol aldığı projeler ile beğeni topluyor.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek son olarak ise Disney Plus için çekilen Kaçış dizisi ile gündemde yer almıştı. Dizide İrem Helvacıoğlu ile başrolde yer alan oyuncu hangi karaktere hayat vereceği ile merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Diğer taraftan oyuncunun Kaçış dizisi öncesinde yaz aylarında Yolun Açık Olsun isimli bir projede de rol aldığı öğrenilmiş ve Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı belirtilmişti.

Sefirin Kızı isimli proje sonrasında farklı projelerde yer almaya da devam eden Engin Akyürek sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor ve dünyanın dört bir tarafında bulunan hayranlarından beğeni kazanıyor. Oyuncu son olarak hafta içerisinde tekrardan TT oldu ve Engin Akyürek hakkında yapılan paylaşımlar dikkat çekti. İspanyol Nova kanalında gösterilmekte olan Sefirin Kızı dizisi sonrasında Engin Akyürek yeniden Twitter gündeminde yer aldı.