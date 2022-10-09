Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Oynadıkları Dizilerde Başarıdan Başarıya Koşuyor

Televizyon ekranlarında sevilerek izlenen Gecenin Ucunda isimli dizi izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gecenin Ucunda isimli dizi başrollerine Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yer alması ile birlikte izlenme rekorları kırıyor. Eşi olan Neslihan Atagül’e olan aşkı ve hayranlığını her seferinde ifade eden Kadir Doğulu yaklaşık olarak 8 yıl aradan sonra tekrar eşiyle birlikte aynı dizilerde rol alacak. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli dizi bu sevilen çiftin hayranlarını ekran başına kilitleyecek.

Gecenin Ucunda Dizisinde Oynayan Ünlü Çift Daha Önce Hangi Dizilerde Oynadı

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Gecenin Ucunda dizisi yeni günü ile ekranlar karşısında olacak. Bu dizinin artık Çarşamba akşamları yayımlanacağı ve bir dram hikâyesi olduğu biliniyor. Dizinin başrol oyuncularında en önemlileri Kadir doğulu ve Neslihan Atagül çifti. Bu çift daha önce Fatih Harbiye dizisinde çekimlerde tanışmıştı. Yaklaşık olarak 8 yıl önce oynadıkları Fatih Harbiye dizisinden sonra yepyeni bir dizinin heyecanını yine beraber yaşıyorlar.

Sevilen ikilinin hayatı birlikte yaşama deneyimleri ve yeni tecrübe katacak olan dizilere hız kesmeden çalıştıklarını ifade etti. Gecenin ucunda dizisiyle tekrardan Bir çift olarak başrolde yer alacaklarından çok memnun olan Kadir doğulu ve Neslihan Atagül çifti bunun memnuniyet verici bir şey olduğunu dile getirdi.

Kadir Doğulu Eşi İle İlgili Çarpıcı Konuşmalar Yaptı

Kadir Doğulu sevdiği kadının her alanda güçlü bir şekilde yanında bulunmasını şu sözleriyle ifade etti. Eşim Neslihan’ı müsaade etse iş toplantılarına da götüreceğim. Çünkü eş olmak böyle bir şey. Diyerek eşini ne kadar çok sevdiğini gözler önüne serdi. Kadir Doğulu eşi için hayatım şansı benim için çok değerli bir hanımefendi hayat arkadaşım diyerek sözlerine devam etti. Onunla tekrar aynı işte olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum dedi.