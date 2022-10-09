Cengiz Bozkurt’un Oynadığı Filmler Rekora İmza Atıyor

Hepimizin çok sevdiği ve TRT 1 ekranlarında bir zamanlar rekor beğeni ve izlemesi olan Leyla ile Mecnun dizisinin başrol oyuncularından Cengiz Bozkurt oynadığı tüm dizilerle izleyenleri sürüklüyor. Bilindiği üzere TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt Erdal bakkal rolünü canlandırmıştı.

Türk dizi sektöründe Erdal bakkal karakteri ile ünlenen Cengiz Bozkurt geç denilebilecek bir yaşta ünlü olsa da yurt dışında tanınıyordu. Cengiz bozkurt’un Türkiye’deki izleyici kitlesinin oluşması tam olarak Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal bakkal karakterini çok iyi bir ustalıkla oynamasından sonra oluştu. İngiltere’de ise uzun yıllar boyunca sahnede yer alan oyuncu Türkiye’de ise çok yakında kim bu aile adlı sinema filmiyle kariyerine kaldığı yerden devam edecek.

Cengiz Bozkurt’un Başarıya İmza Attı Diğer Dizileri

Erdal bakkal olarak hafızalarda yer edinen Cengiz Bozkurt 2000’den sonra birçok yapımda rol alma rekorunu da elden bırakmadı. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt 2006 yılında Türkiye’de hızlı bir şekilde başlayan kariyerine toplamda 17 yılda ise 32 film ve aynı zamanda 24 adet televizyon dizisinde birçok karakteri canlandırdı. Cengiz Bozkurt yıllık olarak 3,2 puanlık bir yapım ortalamasına sahip. Cengiz Bozkurt 1984 yılında Ortadoğu teknik üniversitesinde fizik bölümüne girdi. Hayatının dönüm noktası olan 1985 yılında okuduğu üniversitede görmüş olduğu bir ilanla kendini tiyatronun kollarına bıraktı.

Bambaşka Bir Dünya

Cengiz Bozkurt sahneye çıktı an itibarıyla bu bambaşka bir dünya diyerek oyunculuğunun mihenk taşlarını orada oluşturduğunu ifade etti. Türkiye’de tam anlamıyla sinema ve dizi sektörüne ise 42 yaşından sonra başlayan ünlü oyuncu bu düşüncelerini şu şekilde ifade etti. Bu işlere kırkından sonra başlayınca açığı kapatmak için oradan oraya çok koşturduk. Çünkü ben İngiltere’den buraya 40 yaşımdayken geldim. 25 ve 40 yaş arasında ise İngiltere’de geçti.