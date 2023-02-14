Kabine Toplantısı Bitti! Erdoğan Toplantıda Alınan Kararları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem gündemi ile ilgili toplanan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde gerçekleşen çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi yaraları, sarma acıları dindirme, yıkılanları yapma ve milyonlarca insanımızı yeniden hayata bağlama vaktinin olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi afet ve acil durum yönetimi Başkanlığı AFAD merkez binasında toplandı ve önemli gelişmeler yaşandı.

Toplantı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğu iki deprem ile tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alanda eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldığımızı belirtti. 13 milyon insanın yaşadığı illerde yaşanan depremin ağır yıkımlara yol açtığı söylenirken artçı sarsıntıların sayısının da 3170'i bulduğu ifade edildi. Söz konusu depremin yıkım etkisinin 500 kilometrelik alana yayıldığı açıklandı ve yaşanan depremlerin en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk enerji ortaya çıkardığı ifade edildi. Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin büyüklüğünün yıkıcılığı ile istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendirildiği yönünde bir bilgiye ulaşıldı.

Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakı ile depremin yıkıcılığı ve büyüklüğü konusunda istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendirildiği konuşuldu. Şu ana kadar depremde 35.418 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklanırken yarılı sayısı da 105.505 kişi olarak ifade edildi. Deprem felaketinden yararlananların 13.208 gün hala hastanelerde tedavi altında olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19.000'i aşkın binadan 15.000'nin müdahalesinin tamamlandığı da söylenildi.

Deprem yaşanan bölgelerde hasarın büyüklüğünün yanında çetin kış şartları ile birlikte enerji ve ulaşım başta olmak üzere altyapı konusunda yaşanan yıkımlarında işleri çok zorlaştırdığı ifade edildi. Yaşanan tüm bu problemlerin ilk etap arama kurtarma ve yardımcı çalışmalarında ciddi aksamalara sebep olduğu belirtildi.

Depremin ilk saatlerinde yaşanılan zorlukların aşıldığı zaman yürütülen çalışmaların da daha etkili ve daha sistematik hale gelmeye başladığı bilgisine ulaşıldı ve depremin etkilediği yerleşim yerlerine ulaşıldığı bilgisi açıklandı. Bölge genelinde yapılan çalışmaların yardım malzemelerinin dağıtımından arama kurtarma çalışmalarına kadar bütün süreçleri ile düzene sokulduğu belirtildi. Yaklaşık 250.000 kamu görevlisinin Türkiye'nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle beraber deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldığı açıklandı. Sahada görevlendirilen uçak sayısı 76'ya, iş makinesi sayısı 122 bin 32'ye, helikopter sayısı 121'e insansız hava aracı sayısı 45'e ve gemi sayısı da 26'ya ulaştı.

Arama kurtarma ekiplerinin depremin üzerinden geçen uzun saatler sonrasında bile yıkıntıların altından canlı vatandaşları çıkartabiliyor olmasının var olan kara tablo içindeki en önemli teselli kaynağı olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra 320 seyyar mutfağın bölgede her gün sıcak yemek dağıttığı, ekmeğin 22 milyon adedi bulduğu ve Kızılay yemek adedinin 20 milyon olduğu açıklandı.