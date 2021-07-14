Nazan Öncel'den Bayram Hazırlığı Paylaşımı

65 yaşındaki ünlü isim Nazan Öncel, bayram hazırlığına başladı ve hazırlık yaptığı sırada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Nazan Öncel ,kardeşine elbise diktiği sırada çekilmiş oldu fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı ve sosyal medya hesabından paylaşması olduğu fotoğrafın altına dikkat çeken bir not da düştü.

Sosyal medya hesabından dikiş makinesi ile beraber çekilmiş oldu fotoğrafın altına 53 senelik emektar makine notunu düşen ünlü isim Nazan Öncel, okula gittiği zaman ders çalışmak için kullandığını ve lazım olduğunda da dikiş diktiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Yarınsız Yarın’ı da bu makine üzerinde yazdığını belirten 65 yaşındaki usta isim Nazan Öncel, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu gönderi ile dikkatleri üzerine çekti veya magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Sokak kızı lakabı ile tanınan ünlü isim Nazan Öncel, dikiş makinesi başına geçti ve sanatçı kardeşine bayramlık elbise diktiği sırada çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Dikiş diktiği sırada çekilen videosunu takipçileri ile paylaşmayı ihmal etme ünlü sanatçı gönderisi ile beğeni topladı. 65 yaşındaki başarılı sanatçı Nazan Öncel'in dikiş makinesi ile birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye sanatçının takipçileri çok sayıda beğeni dolu yorum yazdı.

Geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçı Nazan Öncel'in koronavirüse yakalandığı ile ilgili haberler çıkmış ve başarılı sanatçı hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklama ile yalanlamıştı. Koronavirüse yakalandığı ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve sevenlerini derinden üzdüğünü ifade eden Nazan Öncel, sağlığının yerinde olduğunu belirtmişti. Pandemi döneminde her duyarlı vatandaş gibi evinde kalarak ilk olarak kendisine ve daha sonra başkalarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmekte olduğunu ifade eden 65 yaşındaki usta isim, koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberleri yapmış olduğu bu açıklama ile yalanlamış ve bununla birlikte sevenlerini mutlu etmişti.