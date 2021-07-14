Dilara Aksüyek Eski Aşkı Onur Bay Hakkında Açıklama Yaptı

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek önceki gün Cihangir'de bulunduğu sırada kameralara yansıdı ve gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi. İnişli çıkışlı bir aşk yaşadığı Onur Bay hakkında sorulan soruları cevaplayan ünlü isim Dilara Aksüyek ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Onur Bay sayfasını çoktan kapattığını ifade eden ünlü oyuncu Dilara Aksüyek gazetecilere “Siz hala orada mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti.

Önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirdiği sırada objektiflere takılan ünlü isim Dilara Aksüyek gazetecilerin eski aşkı Onur Bay hakkında sormuş olduğu sorulara yanıt verdi ve yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Bir dargın bir barışık olarak aşk yaşadığı Onur Bay ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Dilara Aksüyek eski aşkı sayfasını çoktan kapattığını söyledi ve ilişkisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Oldukça keyifli olduğu gözlemlenen Aksüyek, gazetecilerle gerçekleştirdiği kısa sohbet ardından hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

Onur Bay ile Dilara Aksüyek çifti ilişkilerine ikinci kez şans vermiş ve geçtiğimiz haftalarda da Cihangir'de birlikte kameralara yansımıştı. Son olarak çift sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşları ile karşılaşmış ve bu sırada gazeteciler tarafından da görüntülenmişti.

Arkadaşları ile sohbet ettiği sırada fotoğrafları çekilen Dilara Aksüyek ile Onur Bay çiftinin sarılması ve daha sonra Aksüyek’in sevgilisinin kulağını ısırıp sevgi gösterisinde bulunması dikkat çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Sevgilisi Onur Bay’a sevgi gösterisinde bulunan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek gazeteciler tarafından fotoğrafının çekildiğini fark ettiği sırada ise utangaç tavırlar sergilemiş ve davranışları ile ilgileri üzerine toplamıştı. Daha sonra sevgilisi Onur Bay'in yanından hızlı bir şekilde uzaklaşıp markete giren ünlü oyuncu çıkışta tekrar sevgilisi Onur Bay’ın yanına gelmiş ve ikili daha sonra hızlı adımlarla evlerine gitmişti.