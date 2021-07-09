Mustafa Sandal ile Sevgilisi Melis Sütşurup Bodrum'da Kameralara Yansıdı

İnişli çıkışlı ilişkilerine devam eden Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti, tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve çift keyifli halleri ile objektiflere takıldı. Önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülenen ikili denize girdikleri sırada kameralara yansıdı ve romantik anlar yaşadı. Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, Emine Sandal'dan ayrıldıktan sonra Melis Sütşurup ile birlikte olmuştu ve ikilinin son olarak Bodrum'da tatil yaptığı sırada çekilen fotoğrafları da basına yansıdı.

Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında önceki gün objektiflere takılan şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti ilk olarak şezlongta sohbet edip güneşlendi. Daha sonra kendilerini serin sulara bırakan çift denizin tadını çıkarmaya başladı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinin denize girdiği sırada romantik anlar yaşaması da objektiflere takıldı. Melis Sütşurup’un ise denizden çıktığı sırada ayağı takıldı ve düşmemek için sevgilisi Mustafa Sandal'dan destek aldı.

Geçtiğimiz sene ayrılık kararı alan çift magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Bununla birlikte, ayrılmaları ardından Mustafa Sandal vermiş olduğu röportajda “Melis ile keyifli vakit geçirdik” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Melis Sütşurup ise eski sevgilisi Mustafa Sandal'ın sözlerine sinirlenmiş ve oldukça çarpıcı açıklamalar gerçekleştirmişti. Şarkıcı ile ilişkilerinin bitme sebebinin onun telefonunda gördüğü bir mesaj olmadığını ifade eden Sütşurup, Mustafa Sandal ile ilgili bir şey öğrendiğini ve ilişkiyi hemen bitirdiğini ifade etmişti. İlişkilerinin öncesinde de midesini bulandıran çok sayıda şeyler olduğunu ifade eden Sütşurup, bunların aldatma ve ihanet gibi konular olmadığını ve daha çirkin olaylar olduğunu belirtmişti. Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup’un midesini bulandıran konu hakkında detay vermenin de kendisine yakışmayacağını ifade etmesi dikkat çeken bir gelişme olmuştu. Daha sonra ikilinin ayrılık nedeni olarak Emina Sandal ile 10 senelik evliliklerini bitiren şarkıcının boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine vermiş olduğu para sebebiyle maliye sıkıntı içine girdiği öne sürülmüştü.