2021’in Dünyanın En Güçlü Pasaportları

Pasaport olimpiyatları olsaydı, Japonya sadece ev sahipliği yapmazdı, tüm yarışmayı kazanırdı.

Endeks geçici kısıtlamaları hesaba katmadığı için Japonya, dünya çapında 193 varış noktasına vizesiz veya varışta vize erişimi sunan pasaportuyla bir kez daha liderler tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Ancak Henley & Partners raporu, 2021'in ilk çeyreğinde uluslararası hareketliliğin hala pandemi öncesi seviyelerinin sadece 'si olduğunu, yani "yüksek rütbeli pasaportların bile sunduğu teorik ve gerçek seyahat erişimi arasındaki uçurumun önemini koruduğunu" söylüyor.

Gerçek dünyada, Japon pasaportu sahipleri teorik olarak şu anda 80'den az destinasyona erişime sahipler - yaklaşık olarak 71. sırada yer alan Suudi Arabistan'ın endeks sıralamasıyla aynı (Suudilerin şu anda sadece 58 destinasyona gerçek seyahat erişimi var). ).

Yılın ikinci yarısına girerken ilk 10 pasaportu neredeyse değişmedi, Singapur ikinci sırada kaldı (192 puanla) ve Güney Kore Almanya ile üçüncü sırada (191 puanla) berabere kaldı.

Yine, gerçek dünya terimleriyle, biraz farklıdır. Singapur pasaportu sahipleri şu anda 75'ten daha az varış noktasına erişebilir (74. sırada yer alan Kazakistan'ın endeks sıralamasına eşdeğer).

Çin ve BAE En Çok Yükseliştekiler

Son derece başarılı Covid-19 aşısı olan ülkeler bile hala seyahat kısıtlamalarına bağlı. ABD ve Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte endekste yedinci sırada yer alıyor ve 2014'te bir arada en üst sırayı tuttuklarından beri her ikisi de pasaport yetkilerinde istikrarlı bir düşüş yaşadı.

Teorik olarak, ABD ve Birleşik Krallık pasaportu sahipleri dünya çapında 187 varış noktasına erişebilir, ancak gerçek şu ki, kapılar yalnızca 60'tan daha az varış noktasında Birleşik Krallık yolcularına açıkken, ABD 61'de hemen ileride. Sırasıyla Özbkistan ve Ruanda'nın endeks sıralamaları ile eşit.

Her zamanki gibi, endekste kalan ilk 10 sıranın çoğu AB ülkeleri tarafından tutuluyor. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya dördüncü sırada; Avusturya, Danimarka beş numarada; Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve İsveç birlikte altıncı sırada yer alıyor. Seyahat özgürlüğü açısından son on yılın en büyük başarı öyküleri Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur.

2011'den bu yana Çin, 90. sıradan 68. sıraya kadar 22 sıra tırmandı, BAE ise 65. sıradan 15. sıraya yükseldi. Dünya çapında diplomatik bağları güçlendirme çalışmaları artık vatandaşlarına izin verildiği anlamına geliyor. On yıl önceki 67 destinasyona kıyasla 174 destinasyona kolay erişim sağlamakta.