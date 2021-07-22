Murat Yıldırım Fas'ı Ziyaret Etti! Aziz Dizisi Öncesinde Stres Attı

4 senelik bir aranın ardından 2020 senesinde “Ramo” isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlara geri dönüş yapan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, oldukça başarılı geçen 2 sezon sonrasında projeye veda ederek hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Show TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve 40. yeni bölümü ile beraber Nisan ayında final yapma kararı alan Ramo projesinin 3. sezonda devam etmemesi seyirci kitlesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Elde ettiği üstün reyting oranları ve oyuncuların performansları ile pek çok kış yapımından önde yer almasına rağmen final yapan dizi, hayranlarını üzmüş ve hatta isyan ettirecek noktaya getirmişti.

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise çok başarılı geçen Ramo isimli dizi ardından yeni sezon anlaşması yaptığını duyurdu ve “Aziz” isimli yeni dizide ekran karşısında olacağını belirtti.

Aziz isimli televizyon dizisi projesinde seyirci kitlesi ile buluşacak olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sevenlerini 1930'lu yıllara götürecek ve izleyici kitlesinin kalbini çalacak. Aziz Payidar isimli karakter ile televizyon ekranlarında izlenecek olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, kısa zaman içerisinde çekimlerin yapılması için sete çıkacak.

“Aziz” isimli dizinin çekimlerine başlamadan önce eşi İman Elbani ile beraber eşinin memleketi Fas'a giden oyuncu, yeni dizi öncesinde stres attı. 2008 senesinde Fas güzeli seçilen İman Elbani 2017'de ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile dünya evine girmişti. Çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ile mutluluklarını gözler önüne sererken beraberliklerine de devam ediyor.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım ile 2008 Fas güzeli İman Elbani Fas'ın Marakeş kendine gidip tatil yaptı. Bir süredir eşinin Memleketi olan Fas’a giden ünlü isim, Aziz isimli televizyon dizisi projesi öncesinde stres atarak dinlendi. Salgın sebebi ile uzun süredir memleketine gidemeyen 2008 Fas güzeli İman Elbani ise eşi ile beraber yapmış olduğu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyuyor.

Ünlü çift aile ziyareti de yapmış oldukları tatillerinden çekilmiş oldukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi ve oyuncunun hayranları fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tuttu.