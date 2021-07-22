Son dakika haberi duyurusu paylaşıldı. Bankalardan kredi alacaklara müjde. 6 Bankadan Faizsiz, Hızlı Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Onaylandı, Bankalardaki Tüm Borçlar Kapatılacak. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bu kredileri faizsiz alacak. Faizsiz olarak kredi başvurusu yapacağınız normal şartlarda hiçbir banka yoktur. Bankalar kredi başvurusu yaptığınız zaman kendi belirledikleri faiz oranları ile sizlere yardımcı olmaktadırlar. Kredi başvurusu yaptığınızda kredi notunuza göre de faiz oranı uygulayan bankalar vardır. Bu sebeple şimdilik bankalarda bu şekilde bir çalışma olmadığını belirtmek istiyoruz. Yalnız eğer faizsiz bankacılık işlemleri yapmak istiyorsanız ve islami şartlara uygun olarak kredi kullanmak istiyorsanız ülkemizdeki katılım bankalarından bu işlemleri yapmanız mümkündür.

Türkiye’de bulunan 6 katılım bankası faizsiz olarak sizlere borç kapatma kredisi verecektir. Bu bankalar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası olarak geçmektedir. Sizde bu bankalardan istediğiniz zaman borç kapatma kredisi başvurusu yapabilir ve faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Faizsiz Borç Kapatma Kredisi İçin Şartlar Nelerdir?

Faizsiz borç kapatma kredisi alacaksanız bankaların ortak politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Katılım bankaları dinimize göre faizin haram olduğunu düşünenler için hizmete girmiş ve tamamen islami şartlara göre kredi imkanı veren bankalardır. Bu bankalar faiz yerine kar payı uygulaması yaparlar. Kar payı oranları da bankalardaki faiz oranları ile eşit olarak verilmektedir. Sizde bir kredi aldığınız zaman bu kar payı oranlarına göre geri ödemeler yapacaksınız.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kredi başvuru için en fazla yaş sınırı ise 65’dir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekliyse emekli maaşını kredi alacağı banka şubesine taşıması gerekiyor. Eğer çalışan birisi kredi başvurusu yapacaksa da 1 senelik sigortasının olması gerekmektedir. Bu başvuru şartlarına uygun olan kişiler ayrıca kredi notu ve kredi sicili de düzgün olması durumunda borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirler. Borç kapatma kredilerinde banka kredi ve kredi kartı borçlarınız kapatılacaktır. Daha önceden icralık olduğunuz banka borçları için bu kredileri alamazsınız. Ayrıca icralık olduğunuz için kara liste müşterilerine bankaların sistemleri otomatik olarak red yanıtı verecektir.

NOT: Borç kapatma kredileri sadece ihtiyaç kredisi için geçerli olup, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredilerde işlem yapılmamaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı tek bir yere toplamak için bu banka size faizsiz borç transfer kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sistemdeki hesaplamalara göre kredi alabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli verilen bu kredilerde dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanımı yapabilirsiniz. Borç kapatma kredilerinde dilerseniz sadece kredi kartlarınızı da kapatmanız mümkündür. Bunun için banka personeline sadece kredi kartı borçlarımı kapatmak istiyorum demeniz yeterlidir. Bankalardaki kredi kartı borçlarınız hesaplanarak size kredi kullandırılacaktır.

Albaraka Türk Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başvurusu

Albaraka Türk bankası da çok kredi başvurusu yapılan bankalardan birisidir. Alacağınız borç kapatma kredilerinde uygun kar payı oranları uygulamaktadır. Faizsiz kredi başvurusu için banka şubelerine evraklarınız ile gitmeniz yeterlidir. Bu banka borç kapatma kredilerinde 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Eğer bu limitin üzerinde bir kredi başvurusu yapacaksanız bankaya taşınmaz bir ipotek vermeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu sonrasında sonucu hemen öğrenebilir ve diğer bankaya olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başvurusu

Kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden de diğer tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. Banka üzerinden eğer faizsiz kredi başvurusu yapacaksanız tüm kredi ve kredi kartı borçlarınız kapatılması istenecektir. 12 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız durumunda bu kredilere başvuru yapabilirsiniz. Emekli olan müşterilerden bankaya maaş taşıması yapılması istenecektir. 100.000 TL’ye kadar olan tüm banka borçlarınızı 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yaparak ödeyebilirsiniz. Bu banka gibi ayrıca Ziraat Katılım Bankası üzerinden de aynı şartlarda kredi başvurusu yapabilirsiniz.