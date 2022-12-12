Murat Cemcir Ahmet Kural Olmadan Yeni Dizi Çekecek!

Bir süredir farklı yeni projeler ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir ikilisi bu durum ile merak konusu olmuştu. İki ünlü oyuncu olan Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın farklı projelerde yer almalarının sebebi merak edilmiş ve ikilinin hayran kitlesi de bu ayrılık durumunun nedenini araştırmıştı. İkili daha önce beraber yer aldıkları diziler ve filmler ile dikkat çekmiş ancak son dönemlerde ise bu durum değişikliğe uğramıştı. Murat Cemcir kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaş Ahmet Kural ile çok iyi bir ikili olduklarını belirtirken ailecek de birbirlerini benimsediklerini anlattı. Düşünülenin aksine aralarında bir problem olmadığını belirten ünlü oyuncu Murat Cemcir pandemi döneminin farklı alanlara yönelmelerine sebep olduğuna vurguda bulundu. Yakın zamanda ise Ahmet Kural ile birlikte bir proje çekme gibi bir fikirlerinin olmadığını anlatan başarılı oyuncu Murat Cemcir yakın zamanda bir şey düşünmediklerini söyleyerek merak edilen bu durumu açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir ilerideyse Ahmet Kural ile birlikte bir proje çekebileceklerini belirtirken tabii ki beraber çalışmaya düşündüklerini açıkladı ve bunu net bir şekilde ifade etti. Ünlü oyuncu aralarında herhangi bir küslük olmadığını ve böyle bir durum yaşamadıklarının altını çizerken merak edilen konu hakkında konuştu. Yaşanılan pandemi döneminin olumsuz etkileriyle birlikte kendisinin de uzun süre bir şey yapmak istemediğine vurguda bulunan ünlü oyuncu Murat Cemcir kardeşler arasında bir küslük olamayacağını anlattı. Bunun yanı sıra ailesi ile birlikte vakit geçirmek istemesi sebebiyle bir süre boyunca proje yapmak istemediğini dile getiren Murat Cemcir, Ahmet Kural ile bir problem yaşamadıklarını ve böyle bir durum olmadığını söyledi.

Diğer taraftan oyuncunun yeni bir proje için hazır olduğu bilgisine ulaşıldı ve yeni müjdeli Haber dikkat çekti. Yeni bir dizi projesinde yer alacağını ve bunun için görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden ünlü Murat Cemcir yeni dizisinin bir komedi projesi olacağını söyledi. Bir komedi hikayesinde rol almak için son hazırlıklarını yaptığını ifade eden Murat Cemcir yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarına dikkatini çekti. Yakın arkadaşı olan Ahmet Kural'ın ise bu listede yer alıp almayacağı daha merak konusu oldu fakat Murat Cemcir şu an için böyle bir durumu olmadığını anlattı.

Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi projelerde rol aldı?

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1976 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Murat Cemcir üniversite eğitimi Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv bölümünde tamamlamış ve bu okuldan mezun olmuştur. Murat Cemcir’in bir kız kardeşi bulunmaktadır ve ünlü oyuncu 2001 senesinden beri İstanbul'da yaşamaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili olan Murat Cemcir, Çalgı Çengi filmi ve İşler Güçler dizisi ile beğeni toplamıştır. 2013 senesinin sonunda ise Düğün Dernek filminde Ahmet Kural ile başrol oynayan Murat Cemcir bugüne kadar pek çok projede performans sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir.