Mükemmel Eşleşme Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Ne Zaman Başlıyor?

Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran Mükemmel Eşleşme isimli yeni televizyon dizisi projesi magazin gündeminde yer alarak adından söz ettirdi. Söz konusu yeni projenin birinci bölümü öncesinde dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı ve izleyici tanıtım sonrasında merak doldu. Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı ve Yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği Mükemmel Eşleşme isimli yeni dizi projesi bu akşam izleyici kitlesi ile buluşacak. İlk bölümünü dizi hayranları ile buluşturmak için heyecanlı bekleyişini sürdüren Mükemmel Eşleşme isimli dizi, konusu ile de dikkat çekti. 16 Temmuz Cumartesi akşamında ilk yeni bölümünü televizyon ekranlarına taşıyacak olan Mükemmel Eşleşme isimli, dizi merak içerisinde bekleniyor. Sizler için haberimizin devamında Mükemmel Eşleşme dizisi hakkında detaylı bilgileri, merak edilenleri ve oyuncu kadrosunda hangi isimlerin bulunduğunu yazdık.

Mükemmel Eşleşme Dizisi Konusu Nedir?

Yeni dizi romantik komedi türünde izleyici ile buluşacak ve her hafta yeni bölümlerini izleyici kitlesinin beğenisine sunacak. Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesinde sıcacık insan hikayeleri ile birlikte kocaman kalabalık bir aile dizisi hayranları ile buluşacak.

Mükemmel Eşleşme Dizisi Oyuncuları Kimdir, Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Ekran başındaki seyirci kitlesinin dikkatini çeken Mükemmel Eşleşme isimli yeni dizi projesi MinT Motion Pictures imzalı olarak ekranlarda yayınlanacak. Cumartesi akşamlarında yeni bölümlerini TRT1 ekranlarında yayınlayacak olan dizi, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Söz konusu yeni dizinin ilk bölümünü seyirci karşısına çıkarmaya saatler kala proje, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Romantik komedi türünde TRT1 ekranlarında izleyici karşısına 16 Temmuz akşamında çıkacak olan Mükemmel Eşleşme isimli dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Eylül Öztürk, Asuman Dabak, Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Ayşen Sezeral, Cem Zeynel Kılıç ve Neslihan Yeldan gibi ünlü oyuncuların kadroda bulunduğu dizi, ilk bölümünü televizyon ekranlarına taşıyacak.

Dizide annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki genç ve onların mutlu aile kurması anlatılacak. Kalabalık aile dizisi komedi türünde TRT1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak ve sıcacık insan hikayeleri anlatılacak.

Mükemmel Eşleşme Tanıtım Fragmanı! Mükemmel Eşleşme Dizisi 1. Bölüm Özeti

2022 senesi yaz sezonunda izleyici kitlesi karşısına çıkacak olan Mükemmel Eşleşme isimli dizi, TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Tanışma hikayelerinde annelerinin payı olan iki gencin mutlu ve sıcacık yuva kurma hikayesi anlatılacak.

Mükemmel Eşleşme Irmak Kimdir, Eylül Öztürk Kimdir, Kaç Yaşında?

Felemenkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini bilen Eylül Öztürk Özkan, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de hayata gözlerini açmıştır. İlkokulu İstanbul'da okuyan Öztürk, daha sonra Belçika’ya öğretmen annesinin görevlendirilmesiyle yerleşmiş ve ortaokulu da Belçika'da okumuştur. Güncel olarak Maltepe Üniversiyesi’nde Sahne Sanatları bölümünde okuyan sosyal medya fenomeni, Instagram hesabında 3,6M takipçiye sahiptir. Alex ve Alice isminde iki çocuğu bulunan başarılı iş kadını, bugüne kadar yaptığı yardımlar ve başarılı işler ile çok defa adından söz ettirmiştir.

Mükemmel Eşleşme Dizisi Karakter İsimleri

· Irmak (Eylül Öztürk)

· Sevinç (Ayşen Sezeral)

· Kerem (Ahmet Kayakesen)

· Pınar (Gizem Sevim)

· Necati (Volkan Severcan)

· Mevsim (Damla Alibeşe)

· Cevat (Ayhan Taş)

· Ahmet (Cem Zeynel Kılıç)

· Firuze (Asuman Dabak)

· Meral (Goncagül Sunar)

· Fadime (Ayşegül Günay)