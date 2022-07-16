TEB Bankası'ndan Büyük Emekli Kampanyası

TEB Bankası emekli vatandaş için gerçekleştirmiş olduğu kampanyasını ilan etti. TEB bankasının yapmış olduğu duyuruya göre, Türkiye Ekonomi Bankası aracılığı ile emekli maaşlarına alan veya emekli maaşını TEB Bankası'ndan almayıp maaşlarını almak için Türkiye Ekonomi bankasında taşıyacak olan vatandaşa özel yeni emekli kampanyası duyurusu gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomi Bankası ile kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşa özel bu kampanya yakında pek çok kişinin emekli maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşımasına neden olacak kadar özel bir kampanya olarak görünüyor. Türkiye Ekonomi Bankası ile ihtiyaç kredisi kullanımı sağlamak isteyen emekli vatandaş için başlatılan bu kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya kadar olan kredi desteği herhangi bir gelir belgesi gerekmeksizin, emeklilerin bu ihtiyaç kredisinden faydalanmasına imkân sağlayacaktır.

TEB Bankası'ndan Emekliye Özel Kredi İmkânı

Türkiye Ekonomi Bankası ile ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak isteyen emekli vatandaşlar 36 ay vade seçeneği ile temin edebilecekleri 50.000 liralık tutarı düşük faiz imkânı ile geri ödeyebilecekler. Emekli ihtiyaç kredisi kampanyası dışında emekliler için gerçekleştirilmiş olan birçok kampanya bulunmaktadır. Bu kampanyalara katılım sağlayabilmek için en yakın Türkiye Ekonomi Bankası şubesi ya da internet bankacılığı kullanılarak işlem sağlanabilir.

Emekli olduğu halde emekli maaşını başka bankalar aracılığıyla temin eden emekli vatandaş, emekli maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşıyarak işlem yaptığında oldukça kolay bir şekilde emekli kredisi imkânı tanınmaktadır. Emekli vatandaşın banka kredi puanı düşük de olsa Türkiye Ekonomi Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu emekli kredisi kampanyası ile birlikte işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi mümkün hale geliyor.

Hem Borç Transferi Kredisi Hem de İhtiyaç Kredisi

TEB bankasının gerçekleştirmiş olduğu emekli kredisi kampanyası ile birlikte kredi işlemleri kolaylıkla hallolabiliyor. Emekli kredisi kampanyasına katılım sağlayacak olan kişilerin mutlaka Türkiye Ekonomi Bankası'na maaşlarının taşınmış olması gereklidir. Maaşlarını Türkiye Ekonomi bankasına taşıyan emekli vatandaş, 100.000 liraya kadar hem borç transferi kredisi hem de ihtiyaç kredisi taleplerinde bulunabiliyor. Bu başvuruların gerçekleştirilebilmesi için en yakın Türkiye Ekonomi Bankası şubesi üzerinden başvuru yapmak gerekli olacaktır.

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan Artı Para İmkanı

Türkiye Ekonomi Bankası aracılığı ile ihtiyaç kredisi talebinde bulunan emekli vatandaş aynı zamanda emekli maaşına Türkiye Ekonomi Bankası'na Taşıyan vatandaş için de geçerli olmak üzere 5 bin 500 liraya kadar emekli promosyonundan faydalanabilmek mümkün hale geliyor. Emekli maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'na taşıyan vatandaş emekli maaşını TEB bankasına taşındıktan sonra kendisine verilecek olan bu tutarı kullanabilmek için maaşını Türkiye Ekonomi bankasına taşıdığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde herhangi bir bankaya tekrar taşıma işlemi gerçekleştirmemiş olması gerekiyor.

Kampanya ile ilgili detaylar hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için Türkiye Ekonomi Bankası'nın resmi web sitesinden bilgileriniz ile birlikte giriş yapabilir veya en yakın Türkiye Ekonomi Bankası şubesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Emekli Promosyonundan Faydalanmak Koşulları

Türkiye Ekonomi Bankası'nın müşterilerine vermiş olduğu hizmetlerden biri olan emekli promosyonu, bir çok emekli vatandaşın emekli maaşlarını temin etmek için Türkiye Ekonomi Bankasını tercih etmelerini sağlamıştır. Türkiye Ekonomi Bankası'nın 3 yıl kendi bünyesinde kalması kaydıyla emekli kişilere vermiş oldu 5 bin 500 liralık emekli promosyonundan faydalanabilmek için sadece en yakın Türkiye Ekonomi Bankasına gitmek veya mobil bankacılık aracılığı ile emekli maaşının taşınması için talepte bulunmak yeterli olacaktır. İşlemin onaylanması durumunda emekli birey Türkiye Ekonomi Bankası'nın sunmuş olduğu emekli promosyonundan rahatlıkla faydalanabilecektir.