Mucize Doktor’un Tanju'sunun Yeni Dizisi Belli Oldu! Murat Aygen’den Sürpriz Anlaşma

Bölümleri ile reyting rekorları kıran ve senaryosu ile de adından söz ettiren başarılı proje Mucize Doktor’da rol alan Murat Aygen yeni dizi anlaşması yaptı. Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde oyunculuk performansı ile dikkat çeken isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Murat Aygen, geçtiğimiz sezonda adından söz ettirmeyi başarmıştı. Büyük başarılara imza atan ve toplamda 2 sezon süren dizide Tanju karakterine hayat veren ünlü isim, ortaya koyduğu performans ile hayran kitlesini de arttırmıştı.

Murat Aygen’in sergilediği performans ve katkıları ile unutulmaz bir dizi haline gelen Mucize Doktor büyük başarılara imza atmıştı. Mucize Doktor isimli dizi ardından ünlü oyuncunun rol alacağı projede merak konusu olurken konu hakkında detaylar öğrenildi. Başarılı oyuncu Murat Aygen’in hayranları oyuncunun yeni sezonda hangi dizide rol olacağı hakkında araştırmalar yapmıştı.

Ünlü oyuncu Murat Aygen hayranları oyuncunun yeni sezonda ne yapacağı hakkında araştırmalar yapmış ve konu hakkında detayları merak etmişti. Murat Aygen’in yeni dizi anlaşması yapması ile hayranları beklediği cevabı aldı ve ayrıntılar da öğrenildi.

Yeni sezonda Yasak Elma isimli dizi ile anlaşma yapan ünlü oyuncu Murat Aygen seçimi ile şaşırttı ve hayranlarını mutlu etti. Yasak Elma isimli başarılı dizinin kadrosuna katılacak olan ünlü oyuncu, kendinden emin ve sert bir karakteri canlandıracak ve dikkatleri üzerinde toplayacak. Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Tanju karakterine benzer şekilde hırslı birisini hayat verecek olan Murat Aygen, yapmış olduğu anlaşma ile hayranlarından övgü topladı.

Bugünlerde ise ailesi ile beraber tatil yapmakta olan ünlü oyuncu Murat Aygen, yeni sezonda bu kez Yasak Elma isimli dizi ile Fox'ta yer alacak. Gülenay Kalkan, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç isimli birbirinden başarılı oyuncuların ayrılıkları ile sarsılan dizi, güçlü bir kadro ile ekranlara dönüş yapacak.