Aytaç Şaşmaz’a Doğum Günü Sürprizi! Baht Oyunu’nun Bora’sı Şaşırdı

Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinde “Bora” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz’a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında boy gösteren ve yükselen yıldız olarak değerlendirilen ünlü oyuncu yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Sette arkadaşları Aytaç Şaşmaz’a doğum günü kutlamasında bulunan oyuncular magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Partneri olan Cemre Baysel ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, paylaşımın altına not yazmayı da ihmal etmedi. Geçirilen zor günlerde yüzlerinin güldüğünü ifade eden ünlü oyuncu, bu kadar güzel insanlarla çalıştığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirtti. Bu projede iyiliklerle dolu bir serüvenin içinde olduğunu da ifade eden Aytaç Şaşmaz, bugünü kutlayan, hatırlayan, yanında olan ve olmayan herkese teşekkürlerini de iletti.

Yakışıklı oyuncunun 23 yaşını bitirdiği bilgisine ulaşılırken ünlü oyuncunun paylaşımının altına çok sayıda yorumlar da geldi. Baht Oyunu isimli dizide Ada karakterine hayat veren Cemre Baysel de paylaşılan gönderinin altına “İyi ki” şeklinde mesaj yazarak bir yorumda bulundu ve dikkatleri üzerinde çekti.

Sette yapılan doğum günü sürprizinde kadın ile erkek figürünün yer aldığı pasta dikkatleri çekerken Aytaç Şaşmaz'ın da ne kadar keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tüm ekip ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü kutladı ve birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Son olarak Baht Oyunu isimli dizide Bora karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamlı yer almaktadır

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, ekran kariyerine 2017 senesinde rol aldığı “Söz” dizisi ile başlamıştı. Daha sonra Hekimoğlu isimli projede Emre karakterine hayat veren ünlü isim çok sevilmiş ve kariyer basamaklarını hızlı hızlı tırmanmıştı. Son olarak Baht Oyunu projesinde Bora karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz kariyerinde yükselen bir grafik sergilemekte.