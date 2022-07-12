Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı’na “Barışma Hediyesi” Ne Aldı? Çift Paris’te!

Bir ayrı bir barışık devam ettikleri ilişkilerine yeni bir şans verme kararı alan Şeyma Subaşı ile Muhammed Alsaloussi çifti tekrardan magazin gündeminde isimlerinden söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü isim Şeyma Subaşı eski sevgilisi ile barışma kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Şeyma Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi Nasıl Barıştı?

Ünlü çiftin barışma haberlerinin çıkması ardından çiftin bu kararı almasındaki etken merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Ünlü çiftin bu sıralarda Paris'te tatil yaptığı yönünde iddialar öne sürüldü ve durumun gerçekliği araştırıldı. Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Paris'te tatil yaptığı ve bu sırada eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir araya geldiği söylenildi. Bir süredir ayrı olan çiftin barışma kararı alması hakkında magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre iki ismin yaptıkları hataları konuştukları ve bu durumu düzeltmek için neler yapabileceklerini tartıştıkları tahmin ediliyor. Samsun doğumlu ve 31 yaşında olan Şeyma Subaşı ilişkisi ile yine gündemden düşmedi.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsalossi Kaç Kere Ayrıldı?

Son olarak Mısırlı milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı bu kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmemişti ve yüzüğü ile çekildiği fotoğrafını da sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Mısırlı iş adamı sevgilisinin kendisine evlenme teklifi ettiği anları anbean takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne sermişti. Peki Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Barışma kararı aldıklarının öğrenilmesi ardından çiftin tekrar evlilik yolunda ilerleyip ilerleyemeyeceği merak ediliyor.

Hakan Sabancı ile Anılan Şeyma Subaşı Eski Sevgilisi ile Barıştı!

Ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamış ve sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle paylaştığı bütün fotoğraflarını silmişti. Daha sonra yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile görüntülenen ünlü isim, bir süredir Sabancı ile adından söz ettirmişti.

Özel hayatı ile gündemden hiç düşmeyen ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu defa eski sevgilisiyle barışma kararı alarak adından söz ettirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Mısırlı milyarder sevgilisi ile barışma kararı alan Subaşı, henüz eski sevgilisiyle bir fotoğraf ise paylaşmadı.

Aşıkların ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve ilişkilerine yeni bir şans verdikleri söylenirken Paris'te lüks bir otelde beraber kaldıkları da açıklandı. Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı'na barışma hediyesi olarak ne aldığı ise merak konusu oldu ve Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı bir sonraki paylaşım takip edildi.

Meedo Kimdir, Mohammed Alsaloussi Ne İş Yapıyor?

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar sonrasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo’nun) kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ve ne iş yaptı merak konusu oldu. “Peki Meedo kimdir, Şeyma Subaşı eski sevgilisiyle barıştı mı?” Konu hakkında edinilen bilgilere göre Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi, Mısırlı bir şeyhin oğlu ve 36 yaşında. Mohammed Alsaloussi’nin adına kayıtlı 11 şirketin bulunduğu belirtildi ve iki ünlü ismin barışma kararı alması dikkat çekti.