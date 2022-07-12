SAS Cinayetleri: Bir Skandal Nasıl Ortaya Çıktı?

Panorama, Afganistan'da SAS tarafından işlenen savaş suçlarına ve daha sonra bunları örtbas etme girişimlerine ilişkin rahatsız edici kanıtlar ortaya çıkardı. Hannah O'Grady, bir dizi iddia edilen sivil cinayetinin sonunda nasıl gün ışığına çıkarıldığını anlatıyor.

Bu hikayenin temeline inmek, dört yıllık özenli bir dedektif çalışmasını gerektirdi.

Bunun için çok önemli olan, SAS'ı denetleyen askeri müdürlük olan Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri'nin (UKSF) genel merkezinden gelen bir dahili e-posta önbelleğiydi. Bunlar, üst düzey UKSF subaylarının 2011'de şüpheli gördüğü, daha önce sınıflandırılmış ölümcül baskınlar hakkında bir avuç ayrıntı içeriyordu. O sırada İngiliz birlikleri, Afganistan'daki müttefikleriyle birlikte hâlâ Taliban'la savaşıyordu.

Bu e-postaları görebildik, çünkü bu e-postalar , 2019'da Panorama tarafından daha önce araştırılan ve Birleşik Krallık ordusunun bir dizi şüpheli sivil cinayetini gerektiği gibi soruşturamadığına dair kanıtları gün ışığına çıkaran bir gece baskınına ilişkin adli incelemeden alınan mahkeme belgelerine dahil edildi. Afganistan.

Kraliyet Askeri Polisi (RMP) içindeki kaynaklardan, müfettişlerin şüpheli cinayetlerin ilk programımızda yer alan üç olaydan çok daha yaygın olduğuna inandığını biliyorduk.

Ancak mahkeme belgelerinden çıkarmamız gereken tek şey, baskınların gerçekleştiği yaklaşık bir düzine tarih ve bazen öldürülen insan sayısıydı. Yalnızca belgelerden nerede meydana geldiklerini belirlemenin hiçbir yolu yoktu.

RYP müfettişlerinin söz konusu bölgeleri ziyaret etmeleri silahlı kuvvetler karargahı tarafından engellenmiştir. RYP kaynaklarımız ayrıca bize, UKSF'nin işbirliği eksikliğinin, üst düzey Özel Kuvvetler subaylarıyla röportaj yapmalarını engellediğini ve operasyonların potansiyel olarak önemli hava görüntülerini izlememeleri emredildiğinde, yukarıdan baskı uygulandığından şüphelendiklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, İngiliz kuvvetlerinin "Afganistan'da cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" ve her zaman "en yüksek standartlarda" tutulduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı, belirli iddialar hakkında yorum yapamayacağını, ancak yorum yapmayı reddetmenin iddiaların olgusal doğruluğunun kabulü olarak alınmaması gerektiğini söyledi.

Sonra bir atılım yaptık. İsmini vermemesi gereken bir kaynak bize yüzlerce eş zamanlı askeri rapor verdi.

Baskınların tam yerini açıklamadılar, ancak her biri sırasında neler olduğuna dair potansiyel olarak hayati ipuçları verdiler. Bu operasyonel hesaplardan yüzlercesini araştırdık.

Sonra nerede gerçekleştiklerini bulmak için aylarca uğraştık. Bunu yapmak için, mahkeme belgelerindeki olaylarla örtüşebilecek olayları aramak için basın kupürlerini didik didik aradık - BBC Monitoring'deki meslektaşlarımız 2011'den itibaren yerel dildeki haberleri arşivlemiş ve tercüme etmişti.

Panorama'ya ayrıca sızdırılmış bir ABD askeri günlüğüne erişim izni verildi. Bunu bir araya getirerek, bir İngiliz gece baskınına denk olabilecek olayları aradık.

Afganistan'daki askerler ve diğer İngiliz yetkililerin yanı sıra inanılmaz derecede cesur yerel muhabirler de dahil olmak üzere çatışmayı haber yapan gazetecilerle konuştuk.

Birlikte, bu Panorama'ya Afganistan'a seyahat etmeye ve ilk kez kanıtlarını sunacak tanıklarla konuşmaya yetecek kadar verdi.

ABD askeri günlüğü, bizi Helmand eyaletindeki Nad Ali köyüne götüren bir harita ızgarası referansı vermişti. Panorama ekibi orada 70'lerinde karizmatik, ayı benzeri bir adam olan ve komşuları ona bir yaşlı gibi davranan Hacı Habibullah ile tanıştı.

Ancak 16 ve 20 yaşlarındaki iki küçük oğlunun öldürülmesini anlatınca tavrı değişti. Başlarına gelenleri hatırlayan Habibullah yıkıldı ve ağladı.

7 Şubat 2011'in erken saatlerinde, Habibullah'ın oğulları Samiullah ve Nisar Ahmed, aile evinin arazisindeki tek odalı bir misafirhanede uyuyorlardı. Yanlarında cenaze için köye gelen yedi yaslı vardı.

Ardından SAS personelini taşıyan dört helikopter yakındaki tarlalara indi ve kısa süre sonra misafirhanedeki dokuz kişinin tamamı öldü.

Olayın resmi SAS hesabına göre, mülkün bir Taliban lideriyle bağlantılı olduğuna inanmışlardı. SAS'a göre, askerler yerleşkeye girerken birkaç isyancı ateş açtı - bu yüzden SAS geri ateş ederek konukevindekileri öldürdü. Rapor, baskında üç AK-47 tüfeğinin ele geçirildiğini de ekliyor.

Ama Habibullah öyle hatırlamıyordu. Ölenlerin hepsinin silahsız siviller olduğunu ve Taliban ile bağlantısı olmadığını söyledi.

BBC ekibini misafirhaneye götürdü. Tuğlayla örülmüştü - oğullarının ölümlerinin hatırası onu tekrar kullanılamayacak kadar acı verici hale getirmişti. Habibullah, "Onları hatırladığımda içimi çok acıtıyor" dedi.