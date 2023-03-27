Miray Daner ile Oğulcan Engin Aralarındaki Buzları Eritti! Ayrılık Bir Hafta Sürdü

Bir süredir ünlü sunucu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Miray Daner ayrılık haberiyle magazin günlerinde yer almıştı. Geçtiğimiz hafta çiftin ilişkilerinde kriz yaşandığı öğrenilmiş ve daha sonra ayrılık kararı alındığı açıklanmıştı. Konu hakkında bazı iddialar ortaya atılmış ve Miray Demir'in iki sene önceki flörtüyle yeniden mesajlaştığı öne sürülmüştü. Oğulcan Engin'in bu mesajları yakaladığı ve daha sonra ilişkiyi bitirdiği hakkında haberler yazılmıştı.

Son olarak Miray Danar ile Oğulcan Engin çiftinin aralarındaki buzları erittiği öğrenildi ve çiftin ilişkilerine tekrardan şans verdiği bilgisine ulaşıldı. Sosyal medya hesaplarından yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü çift güzel haber ile sevenlerini mutlu etti. Yayınlanan fotoğraf ile barışmalarının mesajını paylaşan iki ünlü isim güzel haber ile magazin gündeminde yer aldı.

Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Miray Daner Bez Bebek isimli çocuk dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlamış ve daha sonra pek çok projede rol almıştı. Son olarak Netflix yapımı olan Kuş uçuşu isimli diziyle dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberlik yaşıyor.

İstanbul'da 15 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun tam adı Miray Naz Daner’dir. Resim ve dans dersleri alan ünlü isim Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim görmüştür. Aras Bulut İynemli ile kuzen olan Miray Daner mesleğe 7 yaşında başlamıştır. Daha sonra Papatyam dizisinde Metin Akpınar'ın torunu Gonca isimli karaktere hayat veren ünlü isim Dersimiz Atatürk filminde de Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü oynamıştır. Zil Çalınca dizisinde ve Medcezir isimli projede performans sergilenen Miray Daner asıl çıkışını ise Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Hilal karakteriyle gerçekleştirmiştir. Ardından Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta, Hakan Muhafız, Saygı ve Kuş Uçuşu gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu ekranların aranılan yüzüdür.