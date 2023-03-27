Tepside Kumpir Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir, Malzemeleri Nelerdir?

Hemen hemen herkesin severek tükettiği yiyecekler arasında yer alan kumpir içerisinde bulunan bol malzemesi ile bilinmektedir. Genelde sokak Lezzetleri arasında yer alan kumpir ağızda şölen yaratan bir lezzete sahiptir. Yapılışının kolay olması ile de sıklıkla tercih edilen enfes tadı ile insanları büyüleyen kumpir iftar sofralarını da süsleyecektir. Sizler için haberimizin devamında tepside kumpir tarifini ve gerekli olan malzemeleri yazdık.

Zamandan çalmayarak basit bir şekilde evde bulunan malzemeler ile hazırlanabilen ve tepside kolay bir şekilde fırında pişen kumpir tarifini ve yapılışı hakkında detayları sizin için paylaşıyoruz. İşte herkesin internette aradığı ve çok sevdiği kumpir tarifi…

Tepside kumpir malzemeleri arasında 6-7 adet orta boy patates, 1 su bardağı konserve mısır, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı haşlanmış bezelye, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1,5 su bardağı haşlanmış havuç, yeşil ve siyah zeytin, 5 adet uzun sosis, 1 tatlı kaşığı salça tuz ve 1 çay bardağı kornişon turşu vardır.

Tarifin yapılışı için öncelikle patatesleri haşlayıp ezmeniz ve daha sonra içerisine tuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağı eklemeniz gerekmektedir. Hazırlanan püreyi yapışmaması adına ısıtılmış ya da yağlanmış su ile borcama eliniz ile bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce yaymanız gerekli olmaktadır. Ardından ayrı bir tavada halka halka doğranmış sosisleri ve bir tatlı kaşığı salçayı sotelemeniz gerekmektedir. Bu karışım üzerine de kornişon turşu, mısır, halka halka doğranmış zeytin, bezelye ve havuç karışımını dökmeniz tavsiye edilir. Kumpirin üstünde kalan kaşar peynirini serpiştirip fırında 200 derecede kaşarlar eriyene kadar pişirmeniz yapılacak olan diğer şeydir. Yemeğinizi fırından aldıktan sonra dilerseniz ketçap ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz.