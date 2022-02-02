Mine Tugay'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Yetenekli oyuncu Mine Tugay’ı tekrardan televizyon ekranlarında görmek isteyen hayranları ünlü ismin ne zaman setlere döneceğini merak ediyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyordu. Oyuncu Zalim İstanbul dizisinde Şeniz isimli karaktere hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinden beğeni toplamıştı. Proje 2020 senesinin Haziran ayında final bölüm yayınlayarak ekran hayatını sonlandırmış ve Mine Tugay da bir süre dinlenmeyi tercih ederek sevenlerinden uzak kalmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile ne kadar güzel olduğunu gözler önüne seren ünlü oyuncu Mine Tugay’ın canlandırdığı karakterler sevilen ismin başarılı oyunculuk performansı ile de adından söz ettiriyor. Bugüne kadar rol aldığı diziler ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesi elde eden başarılı oyuncu, yeni projesi için hazırlık yapıyor. Oyuncunun Avşar Film imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Masum ve Güzel isimli dizide rol alacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar da Mine Tugay'ın hayranları tarafından merak edildi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayranları söz konusu Masum ve Güzel isimli diziyi merak ve heyecan içerisinde bekliyor ve çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Mine Tugay'ın uzun bir süredir ekranlarda yer almaması hayranlarının onu özlemesine sebep olmuş ve oyuncunun ne zaman setlere geri döneceği araştırma konusu olmuştu. Bunun yanı sıra Mine Tugay'ın Bahar Şahin ile Zalim İstanbul ardından tekrardan buluşacağı öğrenildi ve oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği de merak edildi.

Masum ve Güzel dizisi yetimhaneden çıkan iki kızın etkileyici dram hikayesini seyirci kitlesi ile buluşturacak ve ekranlarda yer alacak. Dizi çekimlerine de kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi ve oyuncu kadrosu dikkat çekici olarak değerlendirildi. Peki Masum ve Güzel dizisi oyuncuları kimdir? Dizide Doğan Bayraktar, Erkan Meriç, Aslı Sümen ve Sude Zülal Güler gibi ünlü isimler de yer alıyor.