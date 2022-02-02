Bilim Kurulu Üyesi Akın Uyardı! Tehdit Büyüyor

90 bin bandında günlük yeni vaka ilan edildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, koranavirüsün hala ülkeyi tehdit ettiğini açıkladı ve önemli uyarılarda bulundu. Güncel ölüm sayılarında da artma olduğuna dikkat çeken Akın, Türkiye'nin hala güncel koronavirüs vakaları ile ilgili tehdit altında olduğunu paylaştı.

Günlük olarak yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesinin hiç azımsanacak bir rakam olmadığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi bu sebeple tehdidin de çok büyük olduğunu söyledi.

Günlük koronavirüs vaka sayılarının ilk kez 90 binlerin üzerine çıktığını belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Dr. Akın, görülen bu durumun hastalığın hala yaygın olduğu anlamına geldiğini açıkladı. Herkesin dikkatli olması gerektiğini de söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Akın, yalnızca Türkiye'de değil pek çok ülkede de aynı problemin yaygın olarak devam ettiğini belirtti. Bu duruma neden olarak ise varyantın oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor olması gösterildi. Yürürken karşılaşılan pek çok kişinin de hastalık taşıyıcısı olabileceği ve bu sebepler hastalığın yükselme eğiliminde gözüktüğü de ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın vaka sayısının daha fazla yayılmamasını umduğunu belirtirken çok fazla miktarda enfeksiyon vakası varsa vatandaşın da dikkatli olması ve tedbirli davranması gerekir dedi. Söz konusu omikron varyantının ilk ortaya çıktığı dönemler sonrasında ülkede ölüm sayılarında düşme eğiliminde görüldüğünü fakat şu anda ise ölüm sayılarında artma görüldüğü açıklandı.

Gerçekten Türkiye'nin hala koronavirüs vakaları ile tehdit altında olduğunu belirten Akın çok fazla açık ve kapalı alan toplantıların yapıldığını da belirtti. Bu durumun ise söz konusu varyant sebepli görülen vaka sayısının daha hızlı bir şekilde artmasına neden olduğu aktarıldı.