Mine Tugay Medcezir İtirafı Sonrasında Yeni Fotoğraf Paylaştı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde kendisini sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmekle olan kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyurmuştu. Başarılı isim sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu yeni pozunu “seviyorum bu seriyi” notu ile paylaştı.

Çilek Kokusu, Zalim İstanbul ve Medcezir gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında bulunan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, evinin bahçesinde kamera karşısına geçerken pembe eteği ve beyaz renkli uzun kollu büstiyeri ile poz vererek ilgi çekti. 42 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ile sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Mine Tugay, 3 milyondan fazla takipçisini bulunduğu sosyal medya hesabından gönderisini paylaştı. “Seviyorum bu seriyi” şeklinde bir not yazan ünlü oyuncu sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Ünlü oyuncunun takipçilere sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma “Türkiye'nin en güzel kadını” ve “kusursuz” şeklinde yorumlar yazarken Mine Tugay gündem oldu. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen hakaret ve taciz mesajlarını tepki göstermiş ve şikayetçi olacağı bilgisini paylaşmıştı.

Medcezir isimli başarılı dizi projesinde sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü isim, sosyal medya üzerinden taciz ve hakaret mesajlarının bir cezası olduğunu söylerken hakkını arayacağını da duyurmuştu. Kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız etmekte olan kullanıcılardan şikayetçi olacağı mesajını paylaşan ünlü oyuncu son olarak paylaşmış olduğu fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti.