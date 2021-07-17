Cedi Osman ve Ebru Şahin Afrika Yerlileriyle Dans Etti

Başarılı basketbolcu Cedi Osman ile beraber önce Maldivler’e daha sonra Çeşme'ye tatil yapmaya giden ünlü oyuncu Ebru Şahin'in son olarak Afrika'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. Ünlü çift çıkmış olduğu Afrika seyahatinde çekilmiş olduğu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşırken ünlü oyuncu Ebru Şahin'in yerli halk ile dans etmeyi de ihmal etmemesi dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Yaklaşık olarak 1 senedir aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman çifti bir süredir beraber tatil yapıyor. Maldivler ve Çeşme ardından Afrika'ya giden ünlü isimler tatillerinde yerli halk ile beraber dans etmeyi ihmal etmedi ve çiftin keyifli halleri sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Gözde çift tatillerinden kesitleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken takipçileri de ünlü isimlerin gönderisine çok sayıda beğeni dolu yorum yazdı.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, saçlarını Afrika örgüsü yaptırırken sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu gönderi de oyuncunun takipçilerimden çok sayıda beğeni aldı. Sevilen oyuncu Ebru Şahin ünlü basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri önce reddetmiş daha sonra birlikte görüntülenmeleri ardından kabul etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise Cedi Osman ile yaşamış olduğu ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi ile küçüklüğünden beri farklı çevrelerde ve farklı güven anlayışlarında büyürken aynı içgüdü ile hareket ettiklerini fark ettiklerini de belirtmişti.

Sevgilisi Cedi Osman ile hayata baktıkları yerlerin farklı olduğunu fakat alınan tadın aynı olduğunu ifade eden oyuncu, Cedi Osman ile konuşmasına gerek kalmadan her şeyi hallettiklerini ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu söylemişti. Bunun yanı sıra birbirlerinde her gün yeni bir şey keşfettiklerini ifade eden ünlü oyuncu Ebru Şahin, ilişkilerinin stratejiden uzak ve güven üzerine kurulu olduğunu belirtmişti.