Mine Tugay Depremde Yakın Arkadaşını Kaybetti

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezde yaşanan iki deprem sebebiyle sarsılmış ve büyük bir yas başlamıştı. 20 Şubat tarihinde ise tekrardan Hatay merkezli olarak iki depremle yeniden sarsılan Türkiye'de 42 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Binlerce insan yaralanmış ve evsiz kalan pek çok aile de olmuştu. Depremin 21. gününde yaralar sarılmaya çalışılıyor ve pek çok vatandaş deprem mağdurlarına yardım etmek istiyor.

Hemen hemen her gün medyada yakınlarını kaybeden insanların acıları ve hikayeleri yayınlanıyor. Yürek burkan öyküler insanların dillerinde dolaşıyor ve can kaybı sayısı her gün artıyor. Deprem sebebiyle yaşamını yitiren isimler arasında tanınmış kişiler de var. Ünlü tiyatrocu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da Hatay'da hayatını kaybetti.

Orhan Aydın depremin ilk saatlerinden itibaren eski eşi ve kızının Hatay'da enkaz altında ve sağ olduklarını duyurmuştu. Eski eş sağlıklı bir şekilde enkaz altından çıkarılmış ve kızının sağ olduğunu belirtmişti. Pek çok kişi de Orhan Aydın tarafından gerçekleşen paylaşımı duyurmaya çalışarak isimlerinden söz ettirmişti. Ancak acı haber geldi ve 5 gün devam eden mücadele sonrasında Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.

Kızının ardından zor günler geçiren başarılı oyuncu Orhan Aydın yapmış olduğu paylaşımlar ile sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü oyuncu Mine Tugay da Eylem Şafak Aydın ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını ve onu kız kardeşi yerine koyduğunu ifade eden yazılar yazdı.

Bugünlerde Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Mine Tugay hayatını kaybeden arkadaşı için Instagram hesabından bir paylaşım yazarak takipçilerini çok duygulandırdı. Arkadaşını kaybeden Mine Tugay uzun bir mesaj kaleme aldı ve acısını paylaştı. Çok öfkeli olduğunu ve arkadaşını çok özlediğini belirten Mine Tugay yaşanılanlara inanmak istemediğini açıklarken özür dilediğini de söyledi.