Nurgül Yeşilçay Çok Heyecanlı! Veda Mektubu Bomba Gibi Geliyor

Televizyon ekranlarında yeni dizi olan Veda Mektubu’nun tanıtımları yayınlanmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi özellikle oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Veda Mektubu dizisi henüz yayın hayatına başlamasa da projenin ne kadar başarılı olacağı tahmin ediliyor. Oyuncular da dizlerinin yayın hayatına kısa süre içerisinde başlayacak olması sebebiyle büyük bir heyecan duyuyor. Özellikle usta oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yeni dizisi Veda Mektubu ile ilgili çeşitli paylaşımlara imza atıyor.

Tekrardan ekranlara dönme hazırlığında olan ünlü oyuncunun Nurgül Yeşilçay yeni dizisinin heyecanını yaşıyor. Nurgül Yeşilçay hayranları da oyuncuyu yeniden izleyecek olmaları ile mutluluk duyuyor. Seyirci grubunun beğenisini kazanmaya aday olan Veda Mektubu dizisi dramatik bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Veda Mektubu dizisi hakkında dikkat çeken bir diğer detay da deneyimli oyuncular ile birlikte genç isimlerin kadroda bir arada yer alacak olması oldu. Bunun yanı sıra Rabia Soytürk ve Nurgül Yeşilçay açısından farklı bir durum da bulunuyor. İki oyuncu Veda Mektubu dizisinden önce Gülperi dizisinde de birlikte performans sergilemişti. Bu kez anne kız olarak ekranlarda yer alacak olan iki ünlü isim anne kız arasında yaşanan çatışmaları izleyici ile buluşturacak.

Dizinin kadrosunda Selim Bayraktar, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar, Hazar Motan, Ümmü Putgül, Hakan Karsak, Ahmet Kaynak ve Elif Çakman gibi ünlü isimler de yer alıyor. Dizinin yönetmenliği ise Deniz Çelebi Dikilitaş tarafından üstleniyor ve projenin senaryosu başarılı Senarist Deniz Akçay tarafından yazılıyor. Genç oyuncu Rabia Soytürk daha önce Duy Beni dizisinin 20. bölümünde performans sergilemiş ve bu dizi ile geniş bir hayran kitlesi elde ederek kariyer hayatına devam etmişti.