Aloe Vera Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Kaliforniya ve Meksika gibi bölgeler dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde doğal olarak yetişmekte olan aloe vera pek çok faydayı beraberinde getirir. Ülkemizde ise aloe vera daha çok süs bitkisi olarak yetiştirilir ve cilt sorunları ile yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Tırnaklardan saçlara kadar sayısız faydayı içerisinde bulunan aloe vera bitkisinin son zamanlarda kullanımı da artış göstermiştir.

Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen bir jel olan aloe vera yıllardır cildi yumuşatmak ve iyileştirmek için kullanılmaktadır. Pek çok hastalığın tedavisinde alternatif tıpta aloe vera bitkisinden de yararlanılmıştır. Cilt bozuklukları ve kabızlık da dahil olmak üzere aloe vera pek çok hastalık için kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak aloe veranın besin olarak tüketilmediği bilinir. Krem ve jel gibi formları da bulunan bu bitkinin yetiştirilmesi ve bakımı kolay olmaktadır.

Aloe vera bitkisinin faydaları arasında mide rahatsızlıklarını aza indirmek, sindirim sistemini kuvvetlendirmek, yıpranmış hücreleri yenilemek, onarma ve nemlendirme gerçekleştirmek, kuru ciltlerde kızarıklık ve dökülme problemlerini iyileştirmek, kolon kanseri riskini azaltmak, yanıklara ve iltihaplanmalara iyi gelmek, bağırsak mantarını gidermek, bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılmak, enfeksiyon oluşumunu engellemek, metabolizmayı hızlandırmak, akne tedavisinde kullanılmak, cilt yaşlanmasını engellemek, Güneş yanığına fayda göstermek, kolesterol seviyesini dengede tutmak, kalp damar sağlığına faydalı olmak, diyabete iyi gelmek, sedef ve egzama hastalığına iyi gelmek gibi durumlar bulunmaktadır.

Aloe vera bitkisinin yazıda belirtildiği gibi pek çok faydası vardır fakat bu bitki ağız yoluyla tüketildiği zaman ishale ve karın kramplarına sebep olabilmektedir. Diğer her şeyde olduğu gibi bu bitkinin kullanılmasında da aşırıya kaçmamak gerekir.

Bu bitkinin ağız yoluyla kullanımı her ne kadar zararlı olsa da direkt olarak cilt üzerine uygulanması yan etkilere sebep olmamaktadır. Cilt yaraları için ise doktorunuza danışarak aloe vera bitkisini siz de kullanabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini etkileyen maddelerle savaşmaya fayda gösteren zengin bir antioksidan kaynağı olan aloe vera suyu vücuttaki stresi azaltır, kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik durumların riskini azaltmada etkili olur.

Bu faydalı bitkinin Mısır’da ise ölümsüzlük bitkisi olarak isimlendirildiği bilinmektedir. Aloe verayı Kızılderililer ise cennetin sihirli değneği olarak tanımlamaktaydı. Her dönemde kullanılmaya devam edilen bu bitkinin popülerliği çok eski zamanlara dayansa da hala pek çok insan tarafından tercih edilir. Günümüzde ilaç tedavisinden kozmetik ürünler dahil olmak üzere pek çok alanda şifa dağıtan aloe vera bitkisi evde de yetiştirilebilir. Özellikle sindirim sistemini kuvvetlendirdiği bilinen aloe vera mide rahatsızlıklarını en aza indirger ve yıpranmış hücreleri yenileyerek nemlendirme ve onarma sağlar. Kuru ciltlerde aloe vera sabunu ya da aloe vera yağı kullanıldığı zaman kızarıklık problemi ya da dökülme problemi iyileşmeye başlayacaktır. Sayısız alanda fayda sağlayan aloe vera bitkisi ruhi bozukluklara ya da depresyona sebep olan durumları da ortadan kaldırır ve mikrop öldürücü özelliği ile de bilinir.