Mevlana Dizisi Oyuncusu İlker Aksum’dan Samimi Açıklamalar

Bir süredir Mevlana isimli dizisi projesinin çekimlerini gerçekleştirmek için Konya'da bulunan başarılı oyuncu İlker Aksum, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Son zamanlarda yaptıkları hakkında bilgi paylaşımında bulunan başarılı oyuncu İlker Aksum, merak edilenleri yanıtladı. Mevlana dizisinin setinden fırsat bularak İstanbul'a dönen ve gazeteciler tarafından görüntülenen ünlü isim yeni imaji ile de ilgi topladı.

Sakalları, bıyıkları ve saçları ile farklı bir imaj sergileyen Aksun Mevlana dizisinde sergilediği rol sebebi ile bu şekilde görüntülendi. Önemli isimler ile birlikte rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum TRT'nin dijital kanalı için çekimlere devam ediyor. Ahu Türkpençe, Bülent İnal, Devrim Özkan, Can Nergis, Baki Davrak, Mert Turak, Yusuf Çim, Burç Kümbetlioğlu, Özlem Tokarslan ve Altan Gördüm gibi oyuncular dizinin kadrosunda bulunuyor. Mevlana isimli dizi sebebi ile farklı bir imaja bürünen İlker Aksum, son zamanlarda yaptıkları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. İşte dizi setinden fırsat bulup İstanbul'a gelen oyuncu ve yapmış olduğu açıklamalar hakkında detaylı bilgiler…

Ünlü oyuncu İlker Aksum ise oldukça iddialı bir kadro ile çekimleri devam eden Mevlana dizi setinden fırsat olup İstanbul'a geldi ve gazeteciler tarafından görüntülendi. Dizinin çekildiği döneme uygun imajı ile kameralara yansıyan ünlü oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.

Konya'da bulunduğunu ve Mevlana dizisini çektiğini açıklayan ünlü oyuncu İlker Aksum, dizi setinden boşluklar bulduğu zaman İstanbul'a geldiğini de anlattı. Ünlü isim bugüne kadar basından hiçbir şey saklamadığını ifade ederken basın ile barışık olduğunu da dile getirdi. Oyuncu basın mensuplarını halkın temsilcisi olarak gördüğünü aktardı ve halka hiçbir zaman yalan söylemediğini açıkladı. Kimseden hiçbir şeyi saklamadığı konusuna vurguda bulunan yetenekli oyuncu İlker Aksum, kamuya açık yerde hiçbir zaman basına terslik yapmadığını da paylaştı.