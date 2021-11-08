Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Kim Canlandıracak?

Bugüne kadar 45 bölümünü izleyici karşısına çıkaran Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Salı akşamlarında yeni bölümlerini sahneleyen proje, TRT 1'in en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilmekte. Yeni sezonda üst üste birincilikler elde ederek tüm kategorilerde başarısını sergileyen yapım, Masumlar Apartmanı reyting oranlarının zirvesinde yer alıyor.

Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi birbirinden başarılı 3 oyuncular başrollerinde bulunduğu dizinin oyuncu kadrosuna ikinci sezonda Melisa Şenolsun da katılım göstermişti. Rüya karakteri sonrasında ise izleyici kitlesi Ceylan karakteri ile tanışacak. Han karakterinin eski sevgilisi olan Ceylan da ilerleyen bölümlerde ekranlarda yer alacak.

Projede Ceylan karakterine hayat vermek için ilk olarak Özgü Namal'ın ismi konuşulmuş fakat daha sonra farklı bir oyuncu ile anlaşma yapıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile anlaşma yapan dizi, yapılan açıklama ile Özgü Namal iddiasının doğru olmadığını gözler önüne serdi. Masumlar Apartmanı isimli başarı dizide bu şekilde gelişmeler yaşanırken izleyici kitlesinin merak içerisinde beklediği sorunun yanıtı da öğrenildi.

9 Kasım Salı akşamında yeni bölümünü ekranlara getirecek olan proje öncesinde izleyici kitlesi Esat ile Gülben'in evlenip evlenmeyeceğini de araştırmakta. Bu sorunun yanıtı ise 46. yeni bölümün 2. fragmanında yer aldı ve cevaplar merak edildi.

Yeni bir yaşama adım atmak için bir karar alan Gülben karakteri evlenmek istiyordu. Gülben ile Esat karakterleri bir problem yaşanmadığı durumda evlenecek ve bu da hikayede yeni bir dönemin başladığına işaret olarak gösterilecek. Masumlar Apartmanı isimle dizinin yeni bölümü TRT1 ekranlarında yayınlanırken dizide çok heyecanlı anlara da tanıklık edilecek. Salı akşamında yeni bölümünü seyirci kitlesinin beğenisine sunacak olan proje merak içerisinde bekleniyor.