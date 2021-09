Mevlana Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Mevlana Dizisi İlk Bölüm Tarihi!

Geçtiğimiz sezonda yayında olan dizileri ile üst sıralara yükselen ve büyük başarılara imza atan TRT1, sonbahar döneminde de yeni projeleri için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve reyting rekorları kıran diziler bitmedi ve yeni sezonda da seyirci karşısına çıkacak. Yalnızca TRT1 için hazırlığı yapılan projeler değil TRT'nin dijital kanalı için gerçekleşen hazırlıklar da ilgi topluyor.

TRTO şeklinde isimlendirilen yeni dijital platformda oldukça farklı ve başarılı yapımların olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan ise yüksek bütçeli projelerin planlaması şaşırtıcı bir durum değil. Yeni platform için en çok öne çıkan dizi ise Mevlana oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Ekibin Konya'da çekimleri gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılırken oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler de dikkat çekici nitelikte oldu. Fakat Ahmet Mümtaz Taylan ile Timuçin Esen isimli iki başarılı oyuncunun ekibe veda etmesi üzüntüye boğan bir gelişme olarak görüldü. Fakat dizi emin adımlar ile yola devam etti ve ilk bölümün yayın tarihinin ne zaman olacağı merak edildi.

Konya'da gerçekleşen çekimlerde Ahu Türkpençe, Ushan Çakır, İlker Aksun, Altan Gördüm, Erdal Yıldız, Kaan Yıldırım, Levent Can, Burç Kümbetlioğlu, Devrim Özkan, Yusuf Çim, Mert Turak, Mert Karabulut, Baki Davrak, Semra Dinçer, Burak Can, Muhammet Emre Kaya, Gizem Aydın, Betigül Ceylan, Musa Evren, Haluk Piyes ve Can Nergis gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Oldukça tanınmış ve deneyimli oyuncuların yer aldığı Mevlana isimli dizinin kadrosu çok geniş olarak açıklandı. Yeni proje için Kale Film uzun ve titiz bir çalışma gerçekleştirirken proje de merak içerisinde beklenildi. Ekip Konya'da buluşarak çekimlere başladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Dizi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatacak ve dizinin yönetmenliğini Can Ulkay gerçekleştirecek.