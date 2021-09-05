Yasak Elma 5. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Dizilerini yeni sezonda da yayın hayatına almaya başlayan televizyon kanalları hazırlıklarını sürdürüyor. Eylül ayının ilk günleri ile birlikte pek çok televizyon kanalı harekete geçti ve sonbahar döneminde yayında olacak dizileri için set çalışmalarını başlattı. Yasak elma isimli başarılı televizyon dizisi de başarılı geçen ilk 4 sezon sonrasında 5. yeni sezon ile seyirci karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra sevilen dizi Yasak Elma'nın 5. sezonunun ilk bölümünü seyirci kitlesi ile oluşturacağı tarih ortaya çıktı.

Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Gülenay Kalkan ve Barış Kılıç isimli birbirinden ünlü oyuncular dizinin 4. sezonunda projeye veda etmiş ve sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Dizi ile yollarını ayıran oyuncular ardından Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Murat Aygen gibi ünlü isimler ekibe katıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Son olarak Baraj isimli televizyon dizisi projesinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken de geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 5. sezon ekibine katılım gösterdi. Yılmaz, hikayeyi toparlaması beklenen isim olarak görülürken yeni bölümler de merak konusu oldu. Baraj dizisinde rol alan ünlü oyuncu, Yasak Elma'da “Kumru” karakterine hayat verecek ve oldukça etkili bir şekilde diziye giriş yaparak adından söz ettirecek.

Yeni dizisi için saç rengini değiştiren ve farklı imajı ile ilgi toplayan yetenekli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Projenin yeni sezonunda Çağatay ile Kumru karakterleri arasında yaşanacak olan yakınlaşma Yıldız'ın canını sıkacak ve yeni sezonda tüm dengelerin değiştiği görülecek. Bununla birlikte 13 Eylül Pazartesi gününde dizinin 111. Yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturması bekleniyor.