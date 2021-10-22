Metin Akdülger’den Samimi Açıklamalar!

Genç oyuncu Metin Akdülger, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde rol almış ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Atiye dizisinde Ozan karakterine hayat veren ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bu kez ekranlara geri dönmek için gün sayan ünlü oyuncu samimi açıklamalar gerçekleştirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yetenekli isim Metin Akdülger hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yine Netflix'tee seyirci karşısına çıkacak olan Kulüp isimli dizide rol alan ünlü oyuncu Metin Akdülger, heyecan içerisinde takip ediliyor. Ünlü ismin aynı zamanda bir müzisyenin olduğu da biliniyor ve oyunculuk performansı da beğeni topluyor. Peki Kulüp dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Barış Arduç ile Gökçe Bahadır gibi birbirinden başarılı iki ismimi buluştuğu Kulüp isimli dizi Netflix’te 5 Kasım tarihinde seyirci karşısına çıkacak. Peki Kulüp dizisi oyuncuları kimdir, Kulüp dizisi konusu nedir? Ünlü oyuncu Metin Akdülger de kulüp dizisinde yetenekli oyuncular ile birlikte rol alacak ve adından söz ettirecek. Akdülger’in hayranları da genç isim ile birlikte gün sayıyor ve 5 Kasım tarihini iple çekiyor.

5 Kasım tarihinde Netflix'e yayınlanacak olan Kulüp dizisinde Metin Akdülger, Barış Arduç ve Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Salih Bademci, Fırat Tanış ve Asude Kelebek gibi ünlü isimler de bulunmakta. Kulüp dizisi 1955 İstanbul'unda geçecek ve bir dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizinin 03 Medya imzası taşıdığı bilgisine ulaşıldı ve yönetmenliğin Zeynep Günay Tan ile Seren Yüce tarafından yapılacağı öğrenildi. Projenin senaryosu ise Ayşin Akbulut, Necati Şahin, Bengü Üçüncü, Rana Denizer ve Serkan Yörük tarafından kaleme alınmakta.

Akdülger, Medcezir dizisinde hayat verdiği Orkun karakteri ile dikkatleri üzerinde toplamış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Daha sonrasında Analar ve Anneler isimli proje ile de kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Akdülger kendini kanıtlamış ve isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Rol aldığı projeler ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, kısa bir süre önce bazı açıklamalarda bulunmuş ve projeleri hakkında konuşmuştu. Yeni sezonda televizyon projesi olmayacağını açıklayan Metin Akdülger dijital platformlarda yayınlanacak olan iki proje ile görüşme yaptığını aktarmıştı.