Destan Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Oyuncuları Kimdir?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alırken ekranların aranan yüzü haline de geldi. Yetenekli isim, Hercai dizisinde rol alarak kariyerinin parlama dönemini yaşamıştı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Destan dizisi ile yeniden hayranları ile buluşacak olan Şahin, merak içerisinde bekleniyor. Destan dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı fakat konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Daha ekranlara gelmeden dizinin yurt dışına açıldığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Ebru Şahin'in hayranları ise ünlü oyuncuyu Hercai dizisinde çok beğenmiş ve oyuncunun sergilediği performansa ilgi göstermişti. Hercai dizisinde yakaladığı başarı sonrasında önlenemez bir şekilde yükselen başarılı isim, Destan dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Oyuncu bu defa tam bir dişi kurt olarak seyirci karşısına çıkacak ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alacak. Yeni dizisi Destan projesi ile adeta bir destan yazacak olan ünlü isim, en başarılı kadın oyuncular arasında yer alıyor.

Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı fakat yurt dışına açıldığı bilgisine ulaşıldı. Cannes’da büyük bir ilgi ile karşılaşan Destan dizisi başlamadan elde ettiği başarılar dile yapımcıyı ve oyuncuları mutlu etti.

Tanıtım filmi ise dizi hayranlarının ilgisini çekmeye yetti ve dizi seyirci kitlesinden tam not aldı. Yetenekli oyuncu Ebru Şahin tanıtım filminde yayınlanan sahnelerde Kılıç kullandı ve çok sıkı bir şekilde at binerek adından söz ettirdi. Tanıtım filminde yer alan sahneler oyuncunun zorlu anların nasıl üstesinden geleceğini kanıtlar nitelikte olarak yorumlandı. Dizinin yayınlanan bir fragmanı Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Arjantin, Mısır, Fas, Suudi Arabistan ve Meksika'da sosyal medya trendlerine girerek büyük bir başarıya imzasını attı. Bunun yanı sıra dizi çekimleri için yüksek bir bütçe kullanıldığı da öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu.