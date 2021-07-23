Merve Oflaz Allan Hakko'nun Oğlu ile Tanıştı

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, iş insanı sevgilisi Allan Hakko ve sevgilisinin Azer Polat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Benjamin ile beraber Çeşme'de deniz ile güneşin tadını çıkardı. Allan Hakko’nun oğlu Benjamin’i sevgilisi Merve Oflaz ile tanıştırması dikkat çekerken ünlü isimler de keyifli halleri ile dikkatleri üzerine topladı.

Çift Şubat ayında birlikteliklerini ilan etmiş ve sevenlerine de güzel haberi vermişti. Önceki gün Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Survivor Türkiye yarışmasının tek kadın şampiyonu Merve Oflaz ile sevgilisi Allan Hakko, tatilin tadını çıkardı.

Konakladıkları otelin plajında kameralara yansıyan oyuncu Merve Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ve Allan Hakko’nun Azer Polat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Benjamin, suda birbirleriyle şakalaştı. Ünlü oyuncu fit vücudu ile dikkatleri üzerine toplarken ikilinin de ilişkilerini artık saklanması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Çifte Allan Hakko’nun oğlu Benjamin de eşlik ederken 3 isim denizde keyifli anlar geçirdi.

Sıcak havadan bunalan ve kendilerine serin sulara bırakarak tatilin tadını çıkaran ünlü isimler kameralara yansıdı. Aşıklar denize girerken Benjamin de babasının sırtına çıkarak denize atladı ve üçlünün keyifli anları gazeteciler tarafından görüntülendi.

Allan Hakko’nun Azer Polat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Benjamin ile denizde şakalaşması ve Merve Oflaz'ın da kahkahalara boğulması çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken ünlü isimler de neşeli bir şekilde tatiline devam etti.

Survivor Türkiye yarışmasının tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, daha önce ayrılık haberleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtmişti. 32 yaşındaki oyuncu ailelerinin de tanıştığını ifade ederken yakında güzel haberlerini herkesin alacağını söylemişti ve ilişkilerinin evliliğe doğru gittiğini belirtmişti. Şubat ayında Uludağ'da tatil yapan çift sosyal medya hesaplarından da birlikte çekildiği fotoğraflarını yayınlayarak takipçilerinden tam not almıştı.