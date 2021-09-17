Merve Dizdar İtiraf Etti! İşte Masumlar Apartmanı Gerçeği

İkinci sezonu ile TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı, güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Projede Gülben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, dizi ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Sergilediği performans ile adından söz ettiren ve büyük ilgi toplayan başarılı oyuncu Merve Dizdar, açıklamaları ile magazin gündemin üst sıralarında yer aldı. Masumlar Apartmanı dizisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ne kadar yetenekli olduğunu sergileyen Dizdar, ekranların aranılan yüzü haline geldi.

Çok sayıda dizi hayranı, Masumlar Apartmanı projesinin ikinci sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Hikayenin ilerleyişi hakkında da seyirci kitlesi sosyal medya hesaplarından yorumlar yapıyor. Projede sonraki haftalarda Gülben karakterinin neler yaşayacağı merak edilirken zorluk çekip çekmeyeceği de tartışma konusu oldu. TRT Haber'e konuşan Merve Dizdar yeni sezonda hayat verdiği karakter hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Kayıpların insanları değiştirdiğini ve yakın olduğu insanların kayıplarının hayatları çok fazla etkilediğini ifade eden Merve Dizdar, Gülben'in bu şekilde mutluluğa konuşabileceğini düşünmediğini ifade etti. İlk sezonun son bölümünde İnci karakterinin ani ölümü büyük bir travmaya yol açmıştı.

Yeni sezonun ilk bölümlerinde ailenin yaşadığı travmanın izleri görülürken Gülben'in de bu durum karşısında neler yapacağı merak konusu oldu. Mutlu olması için bir süre daha beklemek zorunda kalan Gülben, adından söz ettirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda yaşanacak gelişmeler ve Gülben karakterinden geçireceği dönüşüm hakkında bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Gülben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, İnci'nin ölüm acısının dinlemesine vurgu yaptı ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti. Gülben'in ailesini düşünen bir insan olduğunu ifade eden Merve Dizdar, iyileşmeyi bekleyeceğini söyledi. Dizide sergilediği etkileyici oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ve dikkat çeken ünlü oyuncu, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.