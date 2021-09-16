Yasak Elma Dizisi Yeni Karar Aldı!

5. yeni sezonu ile FOX TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Yasak Elma dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarında sevenleriyle buluşan proje geçen sezona göre daha düşük reyting oranları aldı. Fakat oyuncu kadrosu ve sergilenen performans ile adından söz ettiren dizi, merak içerisinde izleniyor. Dizinin 5. sezonunda yeni karakterler de öne çıkmaya başladı ve Kumru ile Çağatay arasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezonunda Kumru isimli karaktere hayat veren başarılı isim Biran Damla Yılmaz, senaryonun önemli bir konumunda bulunuyor. Hikayenin gelişmesini sağlayacak isimler arasında da yer alan Biran Damla Yılmaz yeni bölümlerde öne çıkmaya başladı. Yasak Aşk konusu ile dikkat çeken ünlü oyuncu Çağatay karakteri ile yakınlaştı.

Çağatay ile Biran Damla Yılmaz tarafından hayat verilen Kumru karakterinin yakınlaşması ile yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Diğer taraftan Eda Ece tarafından hayat verilen Yıldız karakterinin bu durumu öğrenmesi ile neler olacağı tartışma konusu oldu. Diziye yeni katılan Yasmin Erbil, Erdal Bilingen, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi başarılı oyuncular yeni sezonda önemli bir yer tutuyor.

Bunun yanı sıra Yasak Elma'nın yeni bir karar aldığı bilgilere ulaşıldı. Emre Diner tarafından canlandırılacak olan Ömer karakterinin babası Ali Tutal projeye dahil oluyor. Yeşilçam oyuncusu olan Ali Tutal projenin sezon gelişmelerinde önemli bir yer üstlenecek. Aynı zamanda Ali Tutal’ın canlandıracağı karakterin hemşiresi olarak da Gizem Denizci, oyuncu kadrosuna dahil olacak.

Gizem Denizci Kimdir, Gizem Denizci Kaç Yaşında?

2009 senesinden beri setlerde bulunan başarılı oyuncu Gizem Denizci, Lale Devri ve Kiralık Aşk gibi projelerde rol aldı. 2 yıldır televizyon ekranlarından uzakta kalan Denizci, Yasak Elma ile ekranlara dönüyor.