Şile'de Denize Girmek için Cankurtaranları Bıçakladı!

İstanbul'un ilçesi Şile'de meydana gelen korkunç olayda yasaklara rağmen denize girmek için ısrar eden grup iki cankurtarana saldırıda bulundu ve cankurtaranların bıçak ile hafif yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Kaymakamlık, yapmış olduğu açıklama ile akıntı ve dalga sebebiyle can emniyetinin sağlanması adına bütün gün denize girmenin yasaklandığı bilgisini paylaşmıştı.

Sıcak havadan bunalan ve serinlemek için denize girmek isteyen 7 kişilik bir grup dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu ve can kayıpları haberlerine ulaşılmıştı. Bugün meydana gelen olayda ise sahillerde görevli olan cankurtaranlar yasakları anlatıp denize girmek isteyen kişilere uyarıda bulundu ve can güvenlikleri için suya girmemeleri gerektiğini iletti.

Yapılan uyarı sonrasında denize girmek için ısrar eden bir grup ise cankurtaranlar ile tartışma başlattı ve çıkan tartışma giderek büyüyerek bıçaklı bir saldırıya dönüştü.

Bıçakla kavga sırasında yasaklara rağmen denize girmek için ısrarda bulunan grup, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı ve korkunç olay gündemde yer aldı. Dehşet verici bıçaklı saldırı haberinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 sağlık ekiplerinin sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cankurtaranların bıçakla yaralanması haberinin ihbar edilmesi ardından olay yerine polis ekipleri ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi ve cankurtaranların ambulans ile tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin ise 2 cankurtaranı bıçak ile yaralayan şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdüğü konu hakkında yeni gelişmeler öğrenildi. Şüphelilerin gözaltına alınarak emniyete götürülmesi ve saldırıya uğrayan cankurtaranlar ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Şile Kaymakamlığı, akıntı ve yoğun dalga sebebiyle can kayıplarının önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması adına bütün gün denize girmenin yasak olduğunu duyurmuş ve konu hakkında paylaşımlar gerçekleştirmişti. Fakat Şile'ye gelenler ise yasaklara rağmen denize girmek istedi ve hattâ kendilerini uyaran cankurtaranlara bıçaklı saldırıda bulundu.