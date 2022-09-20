Merve Boluğur Gelinlik Bakmaya Gitti! “Aşırı Kabarık ve Uzun Kuyruklu Olacak”

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir DJ Mert Aydın ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmüyor ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu Merve Boluğur ile bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'ın nikah masasına Ekim ayında oturması bekleniyor ve çift sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Merve Boluğur, evlilik teklifi aldığı anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış ve sevgilisine “Evet” yanıtını vermişti. Bugün ise ünlü çift düğün hazırlıklarına devam ediyor ve gelinlik bakıyor.

Doğum Gününde Sevgilisinin Annesi ile Poz Vermişti

Sosyal medya hesabından gelinlik bakmaya gittiğini açıklayan Merve Boluğur, Mert Aydın'ın da fotoğrafını paylaştı ve gelinlik hakkında ipuçlarını anlattı. Takipçilerinden 3 soru alacağını ifade eden ünlü oyuncu Merve Boluğur giyeceği gelinliğin modelini de paylaştı. Seçim yaptığı gelinliğin aşırı kabarık ve uzun kuyruklu olacağını belirten ünlü isim, ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdi. Birkaç gün önce doğum gününü de kutlayan ve erkek arkadaşı Mert Aydın'ın annesi ile doğum gününde poz veren başarılı oyuncu Merve Boluğur doğum günü fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Evlilik Teklifinden 1 Ay Sonra Evleniyorlar

Eylül ayının başında sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi falan ve sevgilisine “Evet” yanıtını veren başarılı oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak kaldı ve dizilerde yer almadı. Yaklaşık 20 gün önce evlilik teklifi falan ve çok kısa bir süre içerisinde nikah masasına oturacağını açıklayan Merve Boluğur bugün ise sevgilisi Mert Aydın ile birlikte gelinlik provasına giderek dikkatleri üzerine çekti. Evlilik teklifi almasından yaklaşık bir ay sonra nikah masasına oturacak olan ünlü çift her yaptıkları ile dikkat çekiyor. Instagram hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur müstakbel eşine “Kocam” şeklinde hitap etmişti.

Geçtiğimiz Günlerde Kavga Etmişlerdi!

Ünlü çiftin düğününün 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı’nda olacağı bekleniyor ve Merve Boluğur yaptığı evlilik hazırlıklarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Bir süre önce sevgilisi Mert Aydın ile Nişantaşı City's'de araç beklerken görüntülenen çift araçlarını bekledikleri sırada bir tartışma yaşamıştı. Daha sonra bu tartışmanın sebebi de öğrenildi ve ünlü oyuncu Merve Boluğur'un telefonuna gelen mesaj sebebiyle çiftin tartıştığı bilgisine ulaşıldı.

Merve Boluğur araç beklerken erkek arkadaşı ile tartışmış ve bu sırada iddialara göre Mert Aydın'a “O benim arkadaşım” şeklinde bağırmaya başlamıştı. Bu görüntülerin kameraya yansıdığı belirtilirken ünlü oyuncunun kısa süre içerisinde nikah masasına oturacağı Mert Aydın'a “Yeter artık, kes sesini” şeklinde bağırdığı da öne sürülmüştü.

Merve Boluğur: Mert Aydın benim en büyük hediyem

Basın mensuplarına tartışma sonrasında açıklama yapan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti düğün telaşının kendilerini yorduklarını açıklamış ve o yüzden orada olduklarını belirtmişti. O anlarda farklı bir açıklama yapmaktan kaçınan çift daha sonra gelinlik provasına gitmeleriyle dikkat çekti. Merve Boluğur daha önce Mert Aydın hakkında da sevgilisinin kendisinin en büyük hediyesi olduğunu söylemişti.