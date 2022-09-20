Cumhurbaşkanı Emekliye Müjde Verdi, 3 Tane Yeni Müjde Duyuruldu

Emekli olan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaşlarınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ve emekli promosyonu verilecek. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacağınız bu nakit kredi kampanyalarında da limitler belirlendi.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsanız, devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilere başvurularınızı gerçekleştirmeden önce maaşlarınızın bu bankadan olup olmadığına emin olmanız gerekiyor. Emekli maaşı başka bir bankada olan vatandaş maaş, taşıma işlemleriyle birlikte bankanın yapmış olduğu devlet destekli kredi kampanyasına katılabiliyor.

Emekli olan kişiler, özellikle banka haricinde diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte sıkıntı yaşıyorsa o kamu bankaları tarafından verilecek olan borç kapatma kredilerine katılarak sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini bir anda alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, 50000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL ile 100000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için verilecek olan bu kredilerde, emekli maaşınızı ve daha önce çalışmış olduğunuz banka hesaplarına göre işlemler yapılırken, ayrıca borçlarınıza göre de krediler kullandırılmaktadır.

Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaları taşımanız durumunda ise sizlere emekli promosyonu da verilmektedir. PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların da emekli maaşı PTT üzerinde olması ve cep telefonları üzerinden mesaj atarak, başvuru yapması isteniyor. Ptt, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranız 30 50 numarasına mesaj olarak gönderin.