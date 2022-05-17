Masumlar Apartmanı Finalinde Açtığı Yaraları İyileştirecek

Masumlar Apartmanı'nın 70. yeni bölümü 17 Mayıs Salı akşamında televizyon ekranlarında hayranları ile buluşacak. Seyirci kitlesini dizide zamanın merhem olduğu yaralar ile değişen duygular etkileyecek. Projenin 71. ve final bölümü ise gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak ve dizi bu şekilde yayın hayatını sonlandıracak. Projede geçtiğimiz hafta neşeli sahneleri ile beğeni toplayan Hikmet karakterinin ölümü yaşanmış ve bu sebeple seyirci kitlesi üzüntüye boğulmuştu. Ünlü oyuncu Metin Coşkun Hikmet karakteri ile çok başarılı bir işe imza atmış ve diziye veda eden oyuncular arasında yer almıştı.

Seyirci kitlesini birçok sahnesiyle adeta psikolojik bunalıma sokan ve uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Masumlar Apartmanı dizisi final yapmadan önce son bölümlerinde güzel sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Söz konusu dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlara getirilmişti. Seyirci kitlesini yine çarpıcı öyküsü ile ekran başına kilitleyecek olan dizi final bölümünde yaşanacak olan olaylar ile merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde beklenirken bu hafta yaşanacak olan gelişmeler de dikkat çekti.

Tüm kardeşler Hikmet'in ölümü ile derinden sarsılırken babaları ile ölmeden önce bir bağ kurabilmeleri onlar için teselli kaynağı olarak görülür. Safiye ile Gülben bu dönemde babalarını yeniden tanımış ve doktor hanımın desteğiyle duyguları ile yüzleşmeye başlamıştı. Hayat onlar için yavaş yavaş normale dönerken Han ile Ceylan arasındaki dengeler de değişmeye başlamıştı. Ceylan net bir beklenti içerisinde bulunurken Han karakterinin tepkisi ise merak konusu oldu.

Neriman karakteri Ege'nin okulda elde ettiği başarı karşına çok heyecanlanır fakat Ege ise bu fırsatı elinin tersiyle itmek ister. Naci'nin doğum gününün gelmesi ile birlikte Safiye de onun için büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.